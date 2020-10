“Emily in Paris”: perché vedere la nuova serie Netflix

07 Ottobre 2020 | 9:00 di Giulia Ausani

Al primo posto nella top ten dei dieci titoli più visti su Netflix Italia negli ultimi giorni c’è “Emily in Paris”, dal creatore di “Sex & the city”. La serie, composta da dieci episodi di poco meno di mezz’ora, segue una giovane addetta marketing americana (interpretata da Lily Collins) che si trasferisce da Chicago a Parigi per seguire la strategia comunicativa dei social media della compagnia di lusso appena acquisita dalla sua azienda. Senza conoscere una parola di francese.

Tra stereotipi sulla Francia e i francesi e innumerevoli look, la serie è perfetta per il binge-watching e si divora in poche ore. Ecco i motivi per cui dovreste vederla.

Arriva dai creatori di "Sex & the City" Se siete fan di “Sex & the City” amerete anche “Emily in Paris”. Il creatore è sempre Darren Star e la sua impronta è ben riconoscibile: Emily, proprio come l'indimenticabile Carrie Bradshaw, è una giovane donna in carriera che si destreggia tra incontri romantici e impegni sociali in una città meravigliosa (Parigi invece di New York). «Era da un po’ che volevo fare una serie su una straniera a Parigi», ha spiegato Star. «A diciannove anni ho girato l’Europa con lo zaino in spalla, sono arrivato a Parigi e mi sono innamorato della città. E ho pensato che sarebbe stato bello condividere quell’emozione con un pubblico, creando uno show che esplorasse l’esperienza di essere un americano all’estero».

È intrattenimento leggero “Emily in Paris” è la serie ideale per staccare la spina e distrarsi dallo stress quotidiano immergendosi in un mondo quasi fatato velato di ironia. Secondo la protagonista Lily Collins, Darren Star «Ha un occhio fino per creare mondi di fantasia in cui il pubblico adora immergersi, il tutto affrontando con umorismo questioni vicine a noi».

I costumi Dal creatore di “Sex & the City” non ci si può aspettare altro che un'attenzione particolare per gli abiti della protagonista. Una delle costume designer di “Emily in Paris” è infatti Patricia Field, già vincitrice di un Emmy (su cinque nomination) per il suo lavoro nella serie con Sarah Jessica Parker. Field si è ispirata al musical del 1951 “Un americano a Parigi”, con qualche strizzata d’occhio a “Sex & the City” (la gonna che Emily indossa nel secondo episodio è un omaggio a quella indossata da Carrie Bradshaw nella puntata finale della serie – che, guarda caso, è ambientata proprio a Parigi). E a proposito di omaggi, l’abito che Emily indossa a teatro nel sesto episodio è ispirato a quello di Audrey Hepburn in “Cenerentola a Parigi”. Nel corso della stagione, lo stile di Emily cambia seguendo l’evoluzione della protagonista: «Ormai conosce e comprende le regole della moda francese» ha detto Field «Però riesce a combinarle con il suo stile personale con successo».

Parigi è meravigliosa Ambientata a Parigi, la serie è stata interamente girata nella ville lumière. Questo significa che tutti gli scorci cittadini, le strade con i loro caffè e le vedute sui monumenti sono veri, non aggiunti in post-produzione. Anche se la serie riflette un’immagine un po’ stereotipata e non del tutto autentica di Parigi e dei francesi, basta vedere Emily entrare in una boulangerie per sentire l’irrefrenabile impulso di partire per la Francia (o, se non altro, di mangiare del pain au chocolat). Lo shock culturale che prova Emily appena trasferita, tra gaffe e abitudini a lei estranee, è in parte ispirato alla vita vera: Star ha voluto che gli autori della serie scrivessero i copioni sul posto e non prima, quindi alcuni momenti della vita da americana a Parigi di Emily si rifanno a ciò che cast e troupe hanno davvero vissuto.

