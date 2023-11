Emmy Award 2023: dove vedere le serie candidate

Prima di scoprire chi vincerà (la cerimonia è slittata a gennaio), ecco come prepararsi grazie alle piattaforme streaming Sabrina Impacciatore in “The White Lotus” Credit: © HBO Luca Fontò







Gli Emmy Award rappresentano il massimo riconoscimento nell’industria televisiva americana e internazionale, premiano il contributo artistico e tecnico nei programmi di intrattenimento, di informazione, di sport e nei documentari. Le statuette – moltissime – vengono assegnate ogni anno in varie manifestazioni, fra cui la cerimonia di premiazione dei Daytime Emmy Award (per la programmazione diurna) e quella dei Primetime Emmy Award (per la programmazione della prima serata).

Quest’ultima, giunta al suo 75esimo anniversario e programmata per lo scorso 18 settembre, è stata posticipata alla notte di lunedì 15 gennaio 2024 (ora italiana) a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori statunitensi – i più grandi scioperi nella storia dei rispettivi sindacati, che si sono appena conclusi dopo circa sei mesi di interruzione dei lavori. Le nomination erano state comunque annunciate il 12 luglio scorso dall’attrice Yvette Nicole Brown e dal Presidente della Television Academy, Frank Scherma.

HBO e Max guidano la gara con 127 candidature totali; ottengono le loro prime nomination anche le nuove piattaforme statunitensi Amazon Freevee e Tubi, rispettivamente con “Il giurato” e “The nevers”. Dopo il trionfo come migliore serie drammatica nel 2020 e nel 2022, “Succession” è il titolo col maggior numero di nomine di quest'anno - 27 (14 delle quali solo per i membri del cast) – seguito da “The Last of Us” (24) e “The White Lotus” (23), tutte e tre serie drammatiche e tutte di casa HBO. Sul versante comedy invece la terza stagione di “Ted Lasso”, a quota 21 candidature, supera “La fantastica Signora Maisel” (14) e “The Bear” (13). Fra le miniserie spiccano “Beef” e “Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer”, entrambe prodotte da Netflix ed entrambe con 13 nomination. Non mancano gli sketch del “Saturday Night Live”, come ormai da più di 45 anni, che incassano altre 9 candidature, e le drag queen di RuPaul per “RuPaul’s Drag Race”, fra i reality show (7 nomination).

Di seguito tutte le serie (e qualche show) disponibili sulle piattaforme on-demand in Italia.

Il cast di “Succession” Credit: © HBO

Su NOW

“The Last of Us”

Per la prima volta una serie basata su un videogioco ottiene 25 nomination agli Emmy: racconta il viaggio attraverso gli Stati Uniti di un sopravvissuto e una quattordicenne, scampati alla distruzione della civiltà moderna.



La seconda stagione della serie di Mike White si sposta da Maui alla Sicilia e, fra i dipendenti e gli ospiti del White Lotus, ci sono Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe candidate come migliori attrici non protagoniste.



Un sicario depresso si trasferisce a Los Angeles per uccidere un attore, ma rimane coinvolto nella scena teatrale locale. Vorrebbe cominciare una nuova vita, ma il suo capo ha altre idee. 11 nomination fra cui miglior serie comedy.



Ambientata 190 anni prima de “Il Trono di Spade” e basata sul libro “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, racconta la nascita e il declino della Casa Targaryen, e la cosiddetta "Danza dei Draghi". 9 nomination.



Docuserie giunta alla seconda stagione che segue il surfista Garrett McNamara – pioniere delle grandi onde – in un piccolo villaggio del Portogallo, dove ha stabilito il record cavalcando un cavallone di 30 metri. 6 nomination.

Quinta Brunson (a sinistra) e il cast di “Abbott Elementary” Credit: © ABC

Su Disney+

“The Bear”

Jeremy Allen White è un giovane chef che, in seguito al suicidio del fratello, abbandona le cucine stellate per gestire la paninoteca di famiglia. 13 nomination fra cui miglior serie comedy, miglior regia, attore e attrice non protagonista.



Lo scorso anno ha vinto le statuette per il miglior casting, per la sceneggiatura di Quinta Brunson e per l'attrice non protagonista Sheryl Lee Ralph. Ci riprova con 8 nuove nomination, fra cui quella alla miglior serie comedy.



Lo strano terzetto formato da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez continua a indagare i crimini che investono il loro palazzo dell'Upper East Side: 11 nomination per la seconda stagione, su Disney+ è già disponibile la terza.



La prima serie del franchise “Star Wars” è ambientata cinque anni prima degli eventi del “Ritorno dello Jedi”, e segue il peregrinare del cacciatore di taglie del titolo che fa di tutto per proteggere il “child” Grogu. 9 nomination.



Lizzy Caplan e Claire Danes guidano le 7 nomination di questa miniserie sulla separazione e il divorzio, basata sul libro di Taffy Brodesser-Akner e diretta, fra gli altri, dai registi Valerie Faris e Jonathan Dayton di “Little Miss Sunshine”.



Storia vera del Chippendales, locale di spogliarellisti fondato nel 1979 dall'imprenditore di origini indiane Steve Banerjee: lo interpreta Kumail Nanjiani, candidato insieme a Murray Bartlett, Annaleigh Ashford e Juliette Lewis.



Prequel dello spin-off “Rogue One”, che a sua volta era un prequel di “Star Wars”: la serie segue Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, che da ladro diventa spia ribelle. 8 nomination fra cui quella per la miglior serie drammatica.



Docuserie sportiva su una delle squadre di calcio più antiche del mondo, la gallese Wrexham AFC, raccontata dai proprietari del club: gli attori hollywoodiani Ryan Reynolds e Rob McElhenney. 6 nomination.



Ambientata dieci anni dopo gli eventi de “La Vendetta dei Sith”, i 6 episodi della miniserie seguono Ewan McGregor nel ruolo del titolo, che riprende dalla trilogia prequel di “Star Wars”, mentre cerca di salvare la principessa Leia.

Jason Sudeikis e Hannah Waddingham in “Ted Lasso” Credit: © Apple TV+

Su Apple TV+

“Ted Lasso”

Un allenatore di football americano finisce a Londra per allenare una squadra di calcio inglese: già vincitrice di due Emmy consecutivi per la miglior serie comedy, ci riprova con 21 nuove nomination di cui 9 solo per gli attori.



Condannato a dieci anni in un carcere di minima sicurezza, un uomo (Taron Egerton) si accorda con l'FBI per far confessare un sospetto serial killer (Paul Walter Hauser, già vincitore del Golden Globe). 6 episodi, 4 nomination.



Cinque sorelle si riuniscono dopo la morte di uno dei loro mariti: la serie irlandese è basata su uno show fiammingo, con Sharon Horgan (nomination come miglior attrice e sceneggiatrice) e la figlia di Bono Vox, Eve Hewson.



In lutto per la perdita della moglie, un terapeuta decide di cambiare approccio ed essere brutalmente sincero con chiunque. Candidatura per Jason Segel come miglior attore in una serie comedy, nel cast anche Harrison Ford.

Camila Morrone, Sam Claflin e Riley Kenough in “Daisy Jones & the Six” Credit: © Prime Video

Su Prime Video

“La fantastica Signora Maisel”

Quinta e ultima stagione per la serie comedy creata da Amy Sherman-Palladino (già autrice di “Una mamma per amica”) con Rachel Brosnahan nel ruolo della stand-up comedian (ante litteram) del titolo. 14 nomination.



Liberamente ispirata alle vicende dei Fleetwood Mac, la miniserie racconta l'ascesa di una rock band negli anni Settanta, fra successi pubblici e tragedie private. 9 nomination all'Emmy e una al Grammy per la colonna sonora.



Migliaia di anni prima degli eventi de “Lo Hobbit” e de “Il Signore degli anelli”, i personaggi e i regni creati da J.R.R. Tolkien affrontano il temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. 6 nomination tecniche.



Ronald Gladden presta servizio come giurato in un processo civile a Los Angeles: nulla di strano, se non fosse per il fatto che si tratta di una messa in scena, di cui tutti i partecipanti (tra cui James Marsden) sono al corrente.



Dominique Fishback interpreta una giovane donna ossessionata da una pop star, che arriva a uccidere chi non si dimostra fan. Nomination per lei come migliore attrice e per la sceneggiatura di Donald Glover.

Evan Peters nel ruolo di Jeffrey Dahmer in “Mostro” Credit: © Netflix

Su Netflix

“Lo scontro”

Un muratore in bancarotta (Steven Yeun) e una ricca imprenditrice insoddisfatta (Ali Wong) rimangono coinvolti in un incidente causato dalla rabbia di entrambi al volante. La faida farà emergere i loro istinti più cupi. 13 nomination.



12 nomination, fra cui la regia di Tim Burton e la performance di Jenna Ortega – la seconda più giovane attrice candidata per una serie comedy. Interpreta Mercoledì Addams, l'adolescente di una delle famiglie più famose della tv.



Jeffrey Dahmer è riuscito a sfuggire alla polizia per circa dieci anni, uccidendo 17 ragazzi prima di essere condannato. Evan Peters interpreta il protagonista, in questa serie creata da Ryan Murphy. 13 nomination.



L'ultima stagione dello spin-off di “Breaking Bad” guadagna altre 8 candidature e raggiunge quota 53, senza aver mai vinto un Emmy in 7 anni. Sarà la volta buona per Bob Odenkirk, nel doppio ruolo Jimmy McGill e Saul Goodman?



Le 6 nomination di quest'anno vanno alla seconda parte della quarta stagione, quei due episodi che, da soli, durano quasi quattro ore. Scritti e diretti dai fratelli Duffer, continuano a seguire le vicende di Eleven e del gruppo di Hawkins.



Mentre la serie di Peter Morgan si prepara all'epilogo (il prossimo 14 dicembre), Elizabeth Debicki trascina le 6 nomination grazie al ruolo di Lady Diana. La regina Elisabetta è interpretata, in questa stagione, da Imelda Staunton.



Serie antologica composta da otto moderne storie dell'orrore nella tradizione gotica e del teatro Grand Guignol, dirette da otto diversi registi ma tutte introdotte da Guillermo del Toro, già vincitore di tre premi Oscar. 7 nomination.



Reality basato su una serie del 2003, in cui cinque esperti di vario settore cambiano lo stile di uomini e donne confrontandosi con loro anche su temi sociali, dalla comunità LGBT+ alla diversità in generale. 6 nomination.

Jessica Chastain e Michael Shannon in “George & Tammy” Credit: © Showtime

Su Paramount+

“George & Tammy”

Jessica Chastain e Michael Shannon interpretano Tammy Wynette e George Jones, la celebre coppia della musica country dal rapporto tanto travagliato quanto duraturo, con ben 30 canzoni alla numero 1 delle clasifiche.



Una squadra di giovani calciatrici sopravvive a un incidente aereo in un remoto villaggio del nord. Venticinque anni dopo l'evento, le ragazze (ormai donne) fanno ancora i conti col passato. 2 stagioni, 2 nomination.

Elizabeth Olsen (al centro) in “Love & Death” Credit: © HBO Max

Su TimVision