“En Fin”: il mondo non è finito, ma nulla sarà mai come prima

Su Prime Video "En fin", la serie di David Sainz ambientata dopo un'Apocalisse... scampata Giorgia Belfiore







Si puo' vedere su

Che cosa fareste se vi dicessero che sta per arrivare l’Apocalisse e non c’è niente da fare per evitare l’evento catastrofico? Che cosa fareste se vi dicessero che un gigante pianeta errante sta per schiantarsi contro la Terra? E che tra poco ogni essere vivente morirà e tutto andrà distrutto? A non avere dubbi su come spendere gli ultimi giorni di vita è Tomas (Jose Manuel Poga), che vediamo al centro di “En fin”, nuova serie in arrivo il 13 settembre su Prime Video.

Il protagonista, infatti, dopo aver appreso la notizia dell’imminente fine del mondo lascia la moglie Julia (Malena Alterio) e la figlia Noa (Irene Perez), senza rimpianti né ripensamenti. Era ciò che voleva. O almeno, così credeva. Tutte le sue convinzioni crollano quando, proprio il giorno in cui era attesa l’Apocalisse, Tomas si risveglia con i postumi di una incredibile sbornia e, come il resto dell’umanità, si accorge che il mondo non è finito e tutti sono vivi. La Terra esiste ancora, il pianeta errante le è passato di fianco. Ciò significa una sola cosa: la vita continuerà. È solo a questo punto che Tomas si accorge del grande errore che ha commesso e fa di tutto per riconquistare la moglie e la figlia. Dall’altra parte, però, Julia e Noa non sembrano intenzionate a perdonarlo e a ricucire il rapporto. Niente sarà più come prima.