“Entrevías”, azione, ritmo e temi delicati. Da vedere su Netflix

La vita in un quartiere periferico e abbandonato al proprio destino, dove le gang dello spaccio dettano legge







Se vi è piaciuto il personaggio ruvido e spigoloso interpretato da Clint Eastwood in “Gran Torino”, vi innamorerete di Tirso Abantos (José Coronado), protagonista della serie spagnola “Entrevías” (due stagioni su Netflix), che racconta la vita in un quartiere periferico e abbandonato al proprio destino, dove le gang dello spaccio dettano legge. Chi può fugge via, ma c’è qualcuno che vuole restare, che non accetta di soccombere ai soprusi, che non vuole rinunciare alla sua casa. E decide di lottare.

Quest’uomo è Tirso, ex veterano di guerra che tira avanti grazie a un negozietto di ferramenta e nasconde dietro a multistrati di cattive maniere e burbera solitudine un cuore pieno di compassione. E quando sua nipote finisce nei guai, non esita a mettere a rischio la propria vita per salvarla. Una serie piena di azione e di ritmo che tocca temi delicatissimi come violenza sessuale, droga, speculazioni finanziarie, impoverimento della classe media, razzismo, mettendoli a nudo senza ipocrisia e grazie a personaggi pieni di umanità e verità.