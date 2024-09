“Envidiosa”: sono diventata single e ora muoio d’invidia!

Su Netflix la vita, le avventure e gli amori della simpatica Vicky Griselda Siciliani in "Envidiosa" Credit: © Netflix Giorgia Belfiore







Esiste un modo facile e veloce per riprendersi dopo la fine di una lunga relazione? Come bisogna comportarsi quando tutte le tue amiche si sposano mentre tu rimani single? E che cosa si può fare quando al lavoro sono solo i colleghi a ottenere promozioni e tu no? A non avere nemmeno una risposta è la rancorosa ma simpatica Vicky (Griselda Siciliani), al centro di “Envidiosa”, nuova serie argentina disponibile su Netflix dal 18 settembre. La protagonista, sulla soglia dei 40 anni, viene lasciata dal compagno (per una ragazza più giovane) ed entra in crisi.

Non solo non riesce a essere felice, ma si fa anche travolgere da una malsana invidia nei confronti delle persone a cui vuole bene. Le cose non sono andate come previsto e, si sa, mettere in discussione la propria vita non è mai facile. Questa però sarà per Vicky un’occasione per riscoprire sé stessa e… il vero amore!