“Eppure cadiamo felici” sentimenti e mistero sono gli ingredienti della serie teen

Liberamente ispirata al bestseller di Enrico Galiano, diretta da Matteo Oleotto e prodotta da

Publispei in collaborazione con Rai Fiction, “Eppure cadiamo felici” è una serie in 8 episodi da 25

minuti, in esclusiva su RaiPlay da venerdì 6 ottobre. Protagonisti sono i teenager, come tutto il mondo che ruota loro attorno: i rapporti con gli adulti, da quello con la madre a quello con un professore sui generis.

La trama

L’adolescenza è un periodo terribile per tutti, ma soprattutto per Gioia Spada (Gaja Masciale), 16 anni, costretta a traslocare per l’ennesima volta in un paesino con sua madre Sabrina (Giorgia Wurth). Sabrina, giovane e bellissima, ha avuto la brillante idea di portarla a vivere a Gorizia dalla nonna Claudia (Paola Sambo), ex frontwoman di una band grunge con la quale non ha rapporti da anni. Oltre alla disastrosa situazione familiare, la ragazza deve confrontarsi con l’inserimento in una nuova scuola che per una come lei - solitaria, senza amici e senza social - non è proprio semplice. Gioia, però, ha una passione: scattare foto alle persone girate di spalle. Questo perché, secondo il suo sguardo cinico ma romantico, il mondo “di spalle” appare migliore di quello che è. A scuola fa la conoscenza di Sara (Margherita Morchio), di Ludovica Benni (Linda Pani) che la prende subito di mira e del bello del liceo Andrea (Enea Barozzi), uno sfacciato Dj con grande risonanza social. E fra i professori c’è Bove (Matteo Branciamore): scapestrato, ribelle, incasinato, è l’unico che riesce a capirla. Nonostante l’interesse di Andrea, Gioia ha occhi solo per Lo (Costantino Seghi), un ragazzo misterioso che la aspetta di notte in posti dove nessuno può vederli. Vive per strada, assieme a un anziano senzatetto, ha commesso qualcosa di terribile in passato e potrebbe farlo di nuovo. Gioia non sa che la verità la travolgerà come un fiume in piena.

