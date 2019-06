Estate: le serie tv da vedere in streaming per ragazzi e adolescenti

27 Giugno 2019 | 15:55 di Paola Toia

Estate: la scuola è finita, il caldo impedisce di fare qualsiasi cosa. Dopo un tuffo in piscina e la lettura di un libro, non resta che una cosa da fare: mettersi sul divano, accendere l'aria condizionata, preparare i popcorn e guardare le proprie serie tv preferite una puntata dopo l'altra.

Soprattutto per i ragazzi e gli adolescenti poi, in questo periodo il palinsesto delle piattaforme streaming è davvero ricco di proposte per la loro età. Quali? Le abbiamo raccolte nella gallery qui sotto: buona visione!

Le terrificanti avventure di Sabrina – Netflix A fine Anni 90 Sabrina è stata la strega più amata del piccolo schermo. L'anno scorso è tornata con le sue terrificanti avventure, condite con un pizzico in più di horror: Sabrina Spellman, metà umana e metà strega, deve imparare a conciliare le sue due nature e intanto utilizzare i suoi poteri per combattere le forze del male. Per chi ama le storie horror.

Gossip girl – Netflix Old but gold, diremmo per descrivere questa serie tv, che impazzava sul piccolo schermo a inizio anni Duemila. La trama è semplice: un gruppo di adolescenti della Manhattan bene vive la sua vita, ma a prestare attenzione alle loro mosse e malefatte c'è una blogger che osserva ogni loro azione e la rende pubblica. Chi sarà Gossip Girl? Da vedere per ammirare New York in tutto il suo splendore e sognare dietro ai mille cambi d'abito delle ricche Serena van der Woodsen e Blair Waldorf.

Teen Wolf – Netflix/Tim Vision/Sky Go In questo caso, si parla di lupi mannari, altre figure fantastiche che abitano i racconti horror e i nostri peggiori incubi. Scott McCall, un liceale da sempre ai margini perché considerato un po' strano, vorrebbe essere più integrato, ma sembra essere invisibile ai suoi compagni. Per fortuna c'è Stiles, il suo migliore amico, a fargli compagnia, però ne combina sempre una. Come quella sera, in cui i due amici vanno nei boschi in cerca di un cadavere e Scott viene aggredito da una bestia feroce. Da quel momento la sua vita cambia: comincia ad avvertire degli strani sintomi e...

The end of f***ing world – Netflix Una serie tratta da un fumetto dalle tinte fosche, che però in questa serie assume quasi un tono ironico. Protagonisti sono un adolescente un po' fuori di testa e una ragazza ribelle e amante dell'avventura, che intraprendono un viaggio... un po' sfortunato. Curiosi di sapere cosa accadrà? La prima stagione è disponibile su Netflix.

Una mamma per amica – Netflix/Rakuten Tv Una serie che ha fatto storia e ha sdoganato il rapporto di amicizia che può esistere tra una mamma e sua figlia. Lorelai e Rory Gilmore sono le due protagoniste. Vivono a Stars Hollow in Connecticut, una cittadina di fantasia, dove condividono esperienze e relazioni con numerosi personaggi particolari, come lo scorbutico ristoratore Luke amico e anche più di Lorelai; il tuttofare Kirk, il presidente dell'assemblea cittadina e proprietario del negozio di alimentari della città Taylor Doose e le ficcanaso Patty e Babette. Amori, amicizie, scontri e incontri in questa serie che nei primi Duemila è diventata un cult.

Sex education – Netflix Cast stellare per questa serie che sta già appassionando milioni di telespettatori. Otis, un ragazzo insicuro, sa tutto sul sesso, per via della madre terapeuta, un po' invadente. Perché non far fruttare queste conoscenze? Così la ribelle Maeve gli propone di fondare una clinica all'interno della scuola. Nei panni di Otis c'è Asa Butterfield, attore di Hugo Cabret e Miss Peregrine, e in quelli della madre c'è Gillian Anderson, l'agente Scully di "X-Files".

Tredici – Netflix Una serie tutta incentrata sui segreti che ognuno nella propria vita ha. Ma quando si tratta di segreti di ragazzini? Hannah Baker si è suicidata, ma prima di farlo ha preparato delle cassette – 13, per l'esattezza - in cui spiega i motivi per cui l'ha fatto.



Stranger things – Netflix Il soprannaturale a tinte horror la fa da padrone in questa produzione Netflix. Un ragazzino scompare e questo, oltre a scombussolare la tranquilla cittadina in cui viveva, porta alla luce inquietanti misteri e una ragazzina tutta stramba di nome Undici. Da rimanere rapiti... letteralmente! La terza stagione arriva su Netflix il prossimo 4 luglio.



L'amica geniale – Tim Vision/Sky Go I bestseller di Elena Ferrante sono stati tradotti in tutto il mondo, vendendo milioni di copie. Al centro della vicenda, vi sono 3 protagoniste: Elena Greco e Lila Cerullo, le due migliori amiche e peggiori nemiche, con i loro sessant'anni di amicizia. E poi Napoli sullo sfondo, la loro città, sempre pericolosa, ma affascinante. Per chi ama le serie tv tratte dai libri.

The Vampire Diaries – Chili/Tim Vision Tornano in tv i mostri più amati dell'ultimo ventennio: i vampiri. La serie è del 2009, ma ancora adesso è seguita da numerosi spettatori. La protagonista è Elena Gilbert, una normale ragazza adolescente che vive a Mystic Falls, in Virginia. La sua vita viene sconvolta quando scopre che il suo ragazzo, Stefan Salvatore, è un vampiro, e che è stata adottata. Ma non è finita qui: Stefan si accorge che Elena è identica alla prima donna della sua vita, la vampira che trasformò lui e suo fratello Damon... La serie è basata sull'omonima serie di libri di Lisa Jane Smith, dal titolo italiano “Il diario del vampiro”.

