“Étoile”: la nuova serie dai creatori de “La fantastica signora Maisel”

In arrivo una nuova serie con Luke Kirby ambientata tra le compagnie di danza, creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino Luke Kirby Credit: © Getty Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Dai creatori di “La fantastica signora Maisel” Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino è in arrivo una nuova serie, "Étoile". Prime Video ha annunciato di aver già ordinato due stagioni che vedono due creatori sono coinvolti nella triplice veste di sceneggiatori, registi ed executive producer degli otto episodi della serie che sarà girata tra Parigi e New York.

La trama

Ambientata a New York e Parigi, la serie segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie famose in tutto il mondo che con una scommessa ambiziosa scambieranno i loro allievi più talentuosi per salvare le loro storiche istituzioni.

Il cast

Il cast di "Étoile" annovera Luke Kirby, era Lenny Bruce in “La fantastica signora Maisel”, Camille Cottin (“Call My Agent!”), Simon Callow (“Outlander”), Lou de Laâge, Gideon Glick e David Alvarez.