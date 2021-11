“Euphoria”: il cast e il trailer della nuova stagione

Le otto nuove puntate arriveranno su Sky e Now a gennaio, in contemporanea con gli USA Zendaya in "Euphoria" Giulia Ausani







Dopo oltre due anni di attesa, ci siamo: "Euphoria" sta per tornare. La seconda stagione della serie creata, scritta e diretta da Sam Levinson arriva su Sky e Now a partire dal 10 gennaio, in contemporanea con la messa in onda americana di HBO.

Negli otto nuovi episodi, Rue (Zendaya) torna a raccontare la sua vita e quella di alcuni suoi compagni di scuola, tra cui la sua ragazza Jules (Hunter Schafer).

Per la sua interpretazione, Zendaya ha vinto un Emmy come miglior attrice in una serie drammatica, diventando l'attrice più giovane ad aver mai vinto quel premio.

Il cast

Nel cast troviamo anche Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

