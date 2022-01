“Euphoria”: trama, cast e trailer della seconda stagione

La serie teen drama di Sam Levinson con Zendaya e Hunter Schafer torna con 8 nuovi episodi su Sky, in contemporanea con gli Stati Uniti La seconda stagione di "Euphoria", la premiata serie HBO di Sam Levinson con Zendaya, è su Sky e NOW dal 10 gennaio Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Dopo i due episodi speciali andati in onda nel dicembre del 2020 - "Trouble don't last always" dedicato a Rue e "Fuck anyone who's not a sea blob" incentrato su Jules - torna "Euphoria" con la sua attesissima seconda stagione, su Sky e Now in contemporanea con l’America a partire dal 10 gennaio. Gli otto nuovi episodi di cui si compone la serie teen drama creata, diretta e prodotta da Sam Levinson, vedono il ritorno di tutti i protagonisti della prima stagione, tra cui la star Zendaya nel ruolo di Rue e Hunter Schafer in quelli di Jules.

La trama

East Highlands, California. Dopo un tentativo di disintossicazione, Rue (Zendaya) ricomincia a essere dipendente da diversi tipi di droghe. Ignara, Jules (Hunter Schafer) si riavvicina a lei. Mentre le due ricostruiscono il loro rapporto, intorno a loro si muovono le vite di coetanei e amici, con problemi legati all’amore, alla perdita, alla dipendenza. Ragazzi e ragazze che vivono con drammaticità la propria età e le esperienze che si trovano ad affrontare, in un vortice emotivo che tende a trascinarli sempre più a fondo.

Il trailer

Guardare "Euphoria" è un’esperienza ipnotizzante, un trip da cui è difficile uscire, ma soprattutto da cui è impossibile non rimanere toccati. Come era accaduto nella prima stagione, Sam Levinson entra nell’esistenza all’apparenza comune degli adolescenti protagonisti, per poi aprire il vaso di Pandora e mostrarne insicurezze, sperimentazioni e desideri. Lo fa con un racconto e una regia che sono quanto di più originale abbiamo visto da tempo in tv. Videoclip, fotografia al neon e linguaggi differenti si mischiano portando avanti una storia vorticosa e disperata, creata per essere il ritratto cult di una generazione. Dai costumi di Heidi Bivens alla scelta musicale, che si muove di continuo tra passato e presente, tutto è perfetto, eccitante e studiato per arrivare al suo pubblico e piacere anche al cinefilo più pretenzioso, tanta è la sua potenza visiva.

Il cast

Oltre a Zendaya e Hunter Schafer nel cast di “Euphoria 2” ritroviamo Sydney Sweeney nei panni della romantica e sensuale Cassie, Alexa Demie in quelli della dispotica Maddy, Barbie Ferreira in quelli di Kat e Jacob Elordi in quelli di Nate, fidanzato di Maddy e figlio di Cal (Eric Dane), l’uomo che nella prima stagione ha avuto e filmato un rapporto con Jules innescando una serie di drammatici eventi. Maude Apatow è Lexi, sorella “secchiona” di Cassie. Angus Cloud è Fezco, gestore di un piccolo market e spacciatore di professione insieme al piccolo fratello Ash (Javon Walton - la puntata dedicata alla loro infanzia è splendida). Dominic Fike è Elliot, personaggio che nella terza stagione diventerà sempre più rilevante come terzo componente del triangolo con Rue e Jules.

Dove vederla

“Euphoria 2” conferma il successo di una serie divenuta già di culto dopo la prima stagione. Il primo episodio in lingua originale sottotitolato sarà disponibile a partire dalle ore 3.00 del mattino su Sky Atlantic, on demand su Sky e in streaming su Now, mentre il 17 settembre partirà la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now.