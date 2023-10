“Everybody loves Diamonds” racconta la storia vera del più grande furto di diamanti al mondo

Su Prime Video Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Leonardo Lidi e Carlotta Antonelli portano in scena il “Colpo di Anversa” Kim Rossi Stuart in "Everybody loves diamonds" Credit: © Prime Video Carola Piluso







I ladri gentiluomini che non usano armi esistono e Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Leonardo Lidi e Carlotta Antonelli ne sono la prova. Il 13 ottobre sbarca su Prime Video “Everybody loves diamods” dove un gruppo di banditi molto particolari mette a segno il più grande furto di diamanti al mondo. Ispirata alla vera storia del “Colpo di Anversa” del 2003 compiuto da Leonardo Notarbartolo e dai suoi complici, (rubò diamanti dal Diamond Center di Anversa per un valore di 200 milioni di euro), la serie mescola dramma, azione e commedia all’italiana.

Diretta da Gianluca Maria Tavarelli questa prima stagione di 8 episodi vede nei panni del capobanda Notarbatolo Kim Rossi Stuart che per la prima volta si è lasciato trasportare dalla comicità: «Ho incontrato il vero Leonardo Notarbatolo, ma non ho voluto imitarlo o fargli un calco. Da lui ho preso il candore, poi mi sono abbandonato totalmente concedendomi una certa libertà espressiva, anche fumettistica» spiega l’attore.

Sullo schermo, ad assecondarlo nella folle impresa di svaligiare il Diamond Center, ci sono gli altrettanto scriteriati Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi rispettivamente nei panni di Ghigo “l’allarmista”, Sandra “la scassinatrice” e Alberto “l’hacker”. Per calarsi appieno nella parte alcuni di loro hanno preso delle vere e proprie lezioni di scasso. «Per interpretare Sandra ho dovuto imparare ad aprire le serrature con un cacciavite e ci ho preso anche gusto» confessa ridendo Antonelli, «Tutti noi attori in fondo siamo dei ladri, rubiamo qualcosa agli altri per interpretare un ruolo» prosegue. Ghigo è forse il personaggio più macchiettistico e fuori dagli schemi di “Everybody loves diamonds” «Lui è un mancato tronista di “Uomini e Donne Senior”, basta guardare il suo look, ha tre famiglie e cinque figli da mantenere. Ha una ditta di allarmi e il complesso del provinciale, cerca di darsi un tono ma non ci riesce, è un allarmista in tutti i sensi» sottolinea scherzosamente Gianmarco Tognazzi.

Il ruolo più criptico e sorprendente ha il volto di Anna Foglietta che interpreta la moglie di Stuart, come lei stessa racconta «Anna è figlia di un ex generale dei carabinieri, remissiva in principio, ma in realtà è una gran donna e che ha un'evoluzione incredibile. Anversa è una città che mi ha rapito il cuore, mi porto dei ricordi bellissimi dal set, tra cui anche la amatriciana speciale preparata da Kim».

Altre protagoniste indiscusse sono le scene d’azione che hanno messo a dura prova l’equilibrio di Leonardo Lidi: «La cosa più spericolata che ho fatto in vita mia è la cresima (ride), sono molto pauroso e sul set mi hanno fatto andare sopra i palazzi, dentro i tombini» rivela l’attore. «Il giorno del tombino è stato straordinario! Leonardo doveva entrare e uscire da un tombino di notte ed era terrorizzato, aveva paura di rimanere incastrato dentro. Abbiamo dovuto mandare in avanscoperta delle persone che lo tenevano da sotto perché aveva paura di precipitare nelle fogne» gli fa eco ridendo Tognazzi.

Grazie alla loro astuzia e alla non violenza, questa improbabile banda criminale un po’ rocambolesca riesce a sottrarre al Diamond Center dei preziosissimi diamanti dal valore di milioni di dollari, ma in questa serie gli imprevisti sono dietro l’angolo e i nostri protagonisti devono mantenere gli occhi ben aperti se non vogliono farsi scoprire. Nel cast internazionale ci sono anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.