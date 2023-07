“Everybody loves diamonds”: la trama e le prime immagini

Kim Rossi Stuart è il capo di una banda di rapinatori sgangherati nella serie ispirata al famoso “Colpo di Anversa” Cecilia Uzzo







Altro che i colpi della banda de "La casa di carta": per il pubblico italiano arriva "Everybody loves diamonds", che sarà disponibile dal prossimo 13 ottobre in esclusiva su Prime Video. La piattaforma streaming ha infatti rivelato le prime immagini della nuova serie crime con risvolti da commedia che si ispira a una storia vera. I protagonisti sono Kim Rossi Stuart (il capo banda), Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, con la partecipazione di due star internazionali come Rupert Everett e Malcolm McDowell.

Diretta da Gianluca Maria Tavarelli e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini, la serie original italiana "Everybody loves diamonds" è ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”.

La trama

La serie in otto episodi segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.