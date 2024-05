“Evil 4”, i protagonisti raccontano l’ultima stagione

Katja Herbers, Mike Colter e Aasif Mandvi ci hanno parlato dei nuovi episodi, dal 24 maggio su Paramount+ Katja Herbers, Aasif Mandvi e Mike Colter in "Evil 4" Credit: © Paramount+ Giorgia Belfiore







"Evil 4" inizia «Dall’esatto momento in cui Kristen scopre che sta per avere un bambino… Per lei, che ha affrontato molti pericoli e ha attraversato situazioni pesanti, in realtà è molto divertente». Così Katja Herbers - che nella serie creata da Robert e Michelle King e prodotta dagli studi CBS interpreta la scettica psicologa forense - racconta a noi di Sorrisi cosa ci dobbiamo aspettare dalla nuova stagione, disponibile dal 24 maggio su Paramount+.

«Evil non è solo una serie horror, ha una bella trama che cattura le persone, anche per la chimica che abbiamo nella vita reale e che cerchiamo di trasmettere nello show» spiega Katja.

Ma la chimica tra gli attori non è l’unico punto di forza di questa serie tv che ha raccolto il gradimento del pubblico e della critica. Molto stimolante da seguire è anche l’evoluzione dei protagonisti, David è tra i personaggi che più cambiano nel corso delle stagioni. «All’inizio le sue giornate da prete erano noiose» afferma l’attore che lo interpreta, Mike Colter «Passava tutto il tempo a mangiare zuppa, celebrare matrimoni e confessioni. Poi le cose cambiano molto velocemente e si fanno più interessanti quando entra in scena la Polizia del Vaticano».

Riguardo al suo personaggio, Ben, scherza Aasif Mandvi «Devo dire che invidio molto le sue certezze, io sono molto più incompetente rispetto a lui. Mia moglie pensa che Ben sia incredibilmente sexy e non gli somiglio per nulla». Proprio in questa quarta stagione, Ben deve fare i conti con non pochi problemi: «Non è chiaro se si tratti di una questione medica o di qualcosa che ha a che fare con il soprannaturale» precisa infine l’attore.

La trama

Kristen, David (Mike Colter) e Ben (Aasif Mandvi), continuano a indagare su casi di sperimentazione tecnologica, animali posseduti, demoni, streghe e molto altro ancora. Nel frattempo, arriva il piccolo Timothy, un bambino concepito con l’ovulo del protagonista e considerato l’Anticristo.