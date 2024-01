“Expats”, la vita di tre donne a Hong Kong

Nicole Kidman guida il cast della serie di Prime Video Nicole Kidman in "Expats" Credit: © Prime Video Giulia Ausani







Nicole Kidman è tra le protagoniste di “Expats”, nuova miniserie di Prime Video disponibile in streaming dal 26 gennaio (con le prime due puntate; le altre quattro usciranno settimanalmente).

Diretta da Lulu Wang (regista del film “The farewell – Una bugia buona”), “Expats” è ambientata nella Hong Kong del 2014 e ruota intorno a tre donne le cui vite si intrecciano per un’improvvisa tragedia familiare: Margaret (Kidman) ha una vita apparentemente perfetta che però va in frantumi di colpo; Hilary (Sarayu Blue) è alle prese con un matrimonio difficile, divisa tra scappatelle e desiderio di maternità; e Mercy (Ji-young Yoo) è uno spirito libero che nasconde un’interiorità turbolenta.

La serie è basata sul best seller “The expatriates” di Janice Y. K. Lee: è stata la stessa Kidman, produttrice esecutiva, ad acquistare i diritti del romanzo e a proporre il progetto a Lulu Wang, per la prima volta alle prese con una serie. Ma senza perdere la sua impronta cinematografica: un’intera puntata è quasi un film a parte, ed è incentrata sulle domestiche che lavorano per le protagoniste.