“Exploding kittens”: da gioco di carte a cartone animato

È arrivata venerdì 12 luglio su Netflix la serie animata ispirata al gioco di carte "Exploding Kittens". Alla sua uscita nel 2015 il successo era stato istantaneo: realizzato da Elan Lee e Shane Small, è diventato un caso unico al mondo dopo aver raggiunto e superato i 10 mila dollari di finanziamento dei fan su Kickstarter in otto minuti. Quella raccolta fondi ha poi raccolto 8 milioni di dollari.

Non si tratta di un normale gioco di carte, ma di un vero e proprio mondo fatto di personaggi e situazioni ispirate a tutto ciò che fa ridere ed è virale su Internet. Lo scopo del gioco, declinato poi in una serie di variazioni popolarissime pubblicate in Italia da Asmodee, è non pescare mai il "gatto esplosivo", facendolo invece pescare agli avversari.

Arriva ora la serie su Netflix, 9 episodi creati Matthew Inman e Shane Kosakowski e prodotta dalla stessa azienda che ha realizzato "Kings of the hill", una serie in stile "I Griffin" popolarissima negli Stati Uniti, ma non disponibile in Italia. Questa invece è la storia di un immaginifico Dio che, dopo anni di onorato servizio nella creazione del mondo e nella gestione dell'umanità, si ritrova distaccato dai problemi reali delle persone. Viene così mandato sulla Terra per aiutare una famiglia sgangherata, prendendo la forma di un gatto. La situazione, già parecchio strana, diventerà ancora più assurde quando Belzebù, figlia di Satana, arriverà a sua volta sulla Terra in forma di gatto per motivi diametralmente opposti: è troppo buona.

Il loro incontro farà (letteralmente) scintille, scombinando l'esistenza degli Higgins, una famiglia non convenzionale: mamma Abbie è un'accalappiacani tutta palestra e modi bruschi; papà Marv è un nerd ossessionato dai giochi in scatola che lavora in un grande magazzino; la figlia Greta è un'aspirante scienziata che vuole dare una spiegazione fredda e razionale a tutto e infine c'è il figlio Travis, un ragazzino che cerca il successo con i social e le sue dirette in streaming.

Con la sua comicità, "Exploding Kittens" parla a un pubblico che corrisponde a quello dei suoi giocatori: giovane e vicino al mondo del web. La serie si distingue rispetto a opere simili per la sua inaspettata dose di azione (in linea con "Solar opposites" su molti aspetti) e cerca di trasmettere in ogni episodio un messaggio di riflessione sulla società in cui viviamo, troppo presa dall'egoismo. La scorsa estate è stata pubblicata la versione di "Exploding Kittens" chiamata "Good VS Evil", con all'interno tutti i personaggi della serie animata e alcune nuove meccaniche di gioco. Il gioco è disponibile in digitale per tutti gli abbonati a Netflix che possono scaricarlo senza costi aggiuntivi, accedendo alla piattaforma dal proprio cellulare.