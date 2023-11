“Extraordinary”, commedia e superpoteri. Da vedere su Disney+

Si puo' vedere su

Jen potrebbe essere una normale 25enne inglese ma vive in un mondo in cui tutti, ma proprio tutti, hanno un superpotere. Per esempio Carrie, la migliore amica di Jen, riesce a parlare con i defunti (e il suo “talento” viene usato in uno studio legale per dirimere le liti sui testamenti), mentre il fidanzato Kash può riportare indietro il tempo di alcuni secondi. Il problema (intorno a cui ruota la serie “Extraordinary” di Disney+) è che Jen, malgrado la sua età, non ha ancora scoperto quale sia il suo e questo fa di lei una “diversa”. Potrebbe rivolgersi a una multinazionale che aiuta i senza-potere a scoprire il loro ma servono tanti soldi e Jen non li ha.

Ironica, divertente e piena di umorismo inglese, “Extraordinary” è decisamente controcorrente. Anche perché non tutti i poteri sono straordinari, anzi alcuni sono proprio imbarazzanti (e vi lasciamo il piacere di scoprirli, ma valutate se guardare questa serie insieme ai più giovani). Otto episodi a cui, nel 2024, si aggiungeranno quelli della seconda stagione già in lavorazione.