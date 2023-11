Fabrizio Bentivoglio: «Incredibile, Monterossi sembra proprio me…»

Dal 10 novembre, su Prime Video, tornano i nuovi episodi della serie tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi Antonella Silvestri







Dal 10 novembre, su Prime Video, tornano i nuovi episodi di "Monterossi - La serie" con Fabrizio Bentivoglio tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi. Carlo Monterossi, lo ricordiamo, è un autore tv benestante, uno di quelli che ha inventato il peggior programma trash e per il quale si vergogna e si sente in colpa. Vive in una grande casa nella zona più ricca di Milano, la città in cui si intrecciano le vite degli altri protagonisti. Ironico e sfiduciato, spesso malinconico, cerca consolazione nella musica di Bob Dylan e nella speranza che possa tornare insieme con la ex fidanzata Lucia, giornalista d’assalto interpretata da Donatella Finocchiaro. Siamo stati sul set per assistere alle riprese della seconda stagione e, tra una pausa e l’altra, abbiamo incontrato proprio Bentivoglio.

Fabrizio, nel finale della prima stagione, abbiamo visto Monterossi allontanarsi a piedi sulle note di "Like a Rolling stone"… Dove è diretto?

«Verso un nuovo caso... Al mio personaggio, vincente involontario, innamorato dei perdenti con un profondo senso della giustizia, toccherà riannodare le fila di un altro mistero».

Vedendo Monterossi, non si poteva pensare a un interprete diverso da lei…

«(Sorride). Lo pensa anche lo scrittore Alessandro Robecchi. Ironia del destino, nel nuovo giallo tratto dal romanzo “Torto marcio”, scritto nel 2017, c’è un personaggio secondario che si chiama Bentivoglio. Io non mi capacito ancora».

E lei si identifica con il suo personaggio?

«Sin dal primo istante è scattato un gioco di specchi tra me e il mio personaggio. Monterossi è molto vicino a me. In genere mi diverto a fare caratterizzazioni, usare i dialetti, diversificare molto. Lui, invece, mi assomiglia tantissimo».

Questa è la sua prima volta in un progetto di lunga serialità…

«Sì e mi piace. Alcune serie tv sono fatte così bene che sono anche migliori di certi film. Oggi c’è una cura straordinaria nei progetti seriali con una forte attenzione al registro stilistico e drammaturgico».