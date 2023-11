“Fallout”, le prime immagini della serie tratta dalla celebre saga di videogiochi

Sarà disponibile su Prime Video dal 12 aprile 2024 Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Prime Video ha annunciato che "Fallout", la serie tratta dalla celebre saga di videogiochi sarà disponibile dal 12 aprile 2024.

Ambientata nella Los Angeles di un futuro post-apocalittico, la serie è una storia originale basata su "Fallout". La serie nasce da Kilter Films e dagli executive producer Jonathan Nolan e Lisa Joy, i creatori di "Westworld".

Trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, gli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Cast e personaggi

Il cast della serie include Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan e Xelia Mendes-Jones.