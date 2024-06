“Fargo”, 5 stagioni imperdibili. Da vedere su Now

Il bello è che ogni stagione vive di vita propria Ezio Genghini







Non pensate che aver visto “Fargo”, film dei fratelli Coen vincitore di due Oscar nel 1997, renda inutile la visione della serie omonima (divisa in cinque stagioni). Del film conserva alcune atmosfere e una certa cifra stilistica (i Coen sono produttori), ma le vicende sono tutte diverse. Si parte subito forte in un paesino tra le nevi di un Minnesota che non concede un raggio di sole. Qui arriva il criminale Lorne Malvo, interpretato da un geniale Billy Bob Thornton, e iniziano subito i guai.

Omicidi apparentemente senza legami saranno il rompicapo della poliziotta Molly Solverson (Allison Tolman) che, nonostante la pigrizia del suo capo in odore di pensione, vuole a tutti i costi sbrogliare la matassa. Il ritmo non dà tregua (più che una stagione di una serie, è stata definita “un film di dieci ore”) e le trovate registiche sono per palati fini. Il bello, almeno secondo i gusti di chi scrive, è che ogni stagione vive di vita propria: questo significa che non bisogna ripescare nella memoria dettagli del passato per comprendere quello che si decide di guardare.