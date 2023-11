“Fargo”, la quinta stagione tra Minnesota e North Dakota

A novembre su Sky e Now, nel cast delle nuove puntate della serie ispirata al film dei fratelli Coen ci sono Juno Temple, Jon Hamm e Jennifer Jason Leigh Jon Hamm nella quinta stagione di "Fargo" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

È in arrivo il quinto capitolo di “Fargo”, la serie liberamente ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen del 1996, diretta e prodotta esecutivamente da Noah Hawley. I nuovi episodi arriveranno in esclusiva su Sky e in streaming su Now a partire dal 22 novembre, a ridosso della messa in onda negli Stati Uniti. Nel cast ci sono Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, Sam Spruell e Dave Foley.

La trama

Siamo nel 2019, una serie inaspettata di eventi ha messo nei guai una tranquilla casalinga del Midwest, Dorothy “Dot” Lyon. Dietro il suo aspetto apparentemente tipico si nasconde una vita che Dot pensava di essersi lasciata alle spalle con cui dovrà fare i conti. Lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman è sulle sue tracce da molto tempo, affiancato dal figlio Gator, giovane inetto che senza speranza cerca di dimostrargli il proprio valore. Roy arruola quindi un misterioso vagabondo per dare la caccia a Dot, Ole Munch. La casalinga, vedendo che i suoi segreti stanno venendo a galla, proverà a proteggere la propria famiglia, ma il marito Wayne continua a chiedere aiuto alla madre Lorraine, a capo della più grande agenzia di recupero crediti del paese, che non perde occasione per esprimere la sua disapprovazione nei confronti della nuora. Quando però sulle tracce di Dot si metteranno la vice della polizia del Minnesota Indira Olmstead e il vice della polizia del North Dakota Witt Farr, Lorraine nominerà il suo fidato consulente Danish Graves per proteggerla. Il talento di Dot per la sopravvivenza è inquietante e dimostrerà a tutti che sarebbe molto meglio non provocarla.

Il cast e i personaggi

Juno Temple è Dot , una casalinga del Midwest apparentemente tranquilla che nasconde segreti inimmaginabili

, una casalinga del Midwest apparentemente tranquilla che nasconde segreti inimmaginabili David Rysdahl è Wayne , l’ignaro e affettuoso marito di Dot

, l’ignaro e affettuoso marito di Dot Jennifer Jason Leigh è Lorraine Lyon , la madre di Wayne, “Regina del debito”, CEO della più grande azienda di recupero crediti del paese

, la madre di Wayne, “Regina del debito”, CEO della più grande azienda di recupero crediti del paese Jon Hamm è lo sceriffo Roy Tillman , Allevatore, predicatore e costituzionalista, Roy crede di essere la legge e quindi di essere al di sopra della legge.

, Allevatore, predicatore e costituzionalista, Roy crede di essere la legge e quindi di essere al di sopra della legge. Joe Keery è Gator , il fedele ma inetto figlio di Tillman

, il fedele ma inetto figlio di Tillman Sam Spruell è Ole Munch , un oscuro vagabondo di origine misterioso arruolato dallo sceriffo per dare la caccia a Dot

, un oscuro vagabondo di origine misterioso arruolato dallo sceriffo per dare la caccia a Dot Richa Moorjani è Indira Olmstead, vice della polizia del Minnesota

è Indira Olmstead, vice della polizia del Minnesota Lamorne Morris è Witt Farr , vice della polizia del North Dakota

, vice della polizia del North Dakota Dave Foley è Danish Graves, il consulente principale di Lorraine, nominato per proteggere la nuora

Il trailer in italiano