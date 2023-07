“Fascino fatale”, il thriller dell’estate di Netflix

In cima alla classifica dei contenuti più visti di Netflix c'è una serie sudafricana, un thriller che parte da un'infedeltà coniugale Cecilia Uzzo







C’è un nuovo titolo che sta spopolando su Netflix dalla sua uscita: si tratta di "Fascino fatale", che da quando è disponibile sulla piattaforma streaming (il 7 luglio), ha conquistato la vetta della classifica dei contenuti più visti. È una serie sudafricana che combina il thriller e gli intrighi ruotano intorno a un'infedeltà coniugale. Scritta e diretta da Steven Pillemer, cineasta sudafricano già autore di "The Brave Ones" (disponibile su Netflix) è il remake di un’altra serie messicana, intitolata "Oscuro desiderio", a sua volta disponibile sulla piattaforma streaming.

Le differenze del remake

La produzione messicana è composta da due stagioni, la seconda è una sorta di sequel della prima, "Fascino fatale" per ora è composta da 7 episodi, anche se alla fine dell’ultimo, una scritta avvisa che presto arriverà una seconda stagione. Le due serie hanno tuttavia qualche differenza, il remake - oltre a essere ambientato in Sudafrica con blandi riferimenti all’Apartheid – aggiunge anche qualche variazione: la protagonista sta elaborando il lutto per un aborto spontaneo di cui il marito la accusa e, soprattutto, la trama che nella serie messicana si esaurisce nella prima stagione, in quella sudafricana viene appena iniziata, lasciando intendere che continuerà per l’appunto in una seconda parte.



La trama

Nandi è una professoressa universitaria di legge, appena rientrata al lavoro dopo aver avuto un aborto spontaneo che ha messo in crisi il suo matrimonio con Leonard, giudice affermato. La donna sospetta anche che il marito la tradisca con la bella e giovane assistente, così quando parte per un fine settimana con la sua migliore amica, Brenda, si lascia andare a una notte di passione con un ragazzo molto più giovane, Jacob. Quando il giorno dopo rientra a casa, alla quotidianità e ai suoi crescenti sospetti sull’infedeltà del marito. Poi la sua amica Brenda muore, apparentemente suicida, e la vita di Nandi diventa un turbine di sospetti, tradimenti e ossessione per il giovane Jacob.

