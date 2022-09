“Fate – The Winx saga”: ritornano le magiche ragazze ispirate ai cartoon

Su Netflix i nuovi episodi della serie fantasy tratta dai famosi personaggi di Iginio Straffi "Fate - The Winx saga" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Le Winx sono tornate... in carne e ossa! Sbarcano il 16 settembre su Netflix i nuovi episodi di “Fate - The Winx saga”, dopo la prima stagione ispirata al cartoon di Iginio Straffi. Nella seconda, ricomincia la scuola nel collegio magico di Alfea. Ma le fate iniziano a scomparire nel bel mezzo della notte: così, Bloom e le sue amiche scoprono che nell’oscurità si cela una nuova minaccia per l’Oltre Mondo.