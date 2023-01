“Fauda”: Doron e i suoi vengono in Europa

Dal 20 gennaio la quarta stagione della serie israeliana di Netflix "Fauda" Credit: © Netflix Solange Savagnone







Si puo' vedere su

Arriva finalmente la quarta, attesissima stagione di “Fauda”, una delle serie più appassionanti, adrenaliniche e interessanti degli ultimi anni. Merito anche del fascino del protagonista, Doron Kavillio, interpretato da Lior Raz.L’attore è infatti un ex membro delle forze speciali nonché co-ideatore della serie israeliana che racconta, appunto, le vicende di una squadra di agenti bilingue di Tel Aviv che si infiltra in Palestina per prevenire degli attentati.

Nei 12 episodi disponibili su Netflix a partire dal 20 gennaio, una nuova missione sotto copertura porterà la squadra dei Mist’aravim sulle tracce di un capo di Hamas nella lista dei ricercati dello Shin Bet (l’agenzia di intelligence per gli Affari interni dello Stato di Israele). Inoltre, per la prima volta, si sposterà nel cuore dell’Europa, a Bruxelles. Al cast originale si aggiungono Inbar Lavi (Eve in “Lucifer”), Mark Ivanir (“Homeland”) e Amir Boutrous, che ha recitato nel live-action di “Aladdin”.