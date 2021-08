“FBI: Most Wanted” debutta su Italia 1

I primi quattro episodi della prima stagione vanno in onda giovedì 5 agosto a partire dalle 21.20 Antonio de Felice







Sono tanti in Italia gli appassionati della serie americana "FBI", incentrata sull’attività dell’ufficio di New York che indaga e risolve i crimini in ambito federale. Proprio sulla base del telefilm ideato da Dick Wolf e Craig Turk è nato lo spin off "FBI: Most Wanted" e i primi quattro episodi della prima stagione vanno in onda giovedì 5 agosto su Italia 1 a partire dalle 21.20.

Al centro della storia troviamo la divisione dell’FBI che ha il compito di assicurare alla giustizia i peggiori criminali in circolazione (“Most wanted” in inglese significa “più ricercati”). Sono casi difficili e molto delicati, per cui ci si deve muovere con la massima cautela prima di poter raggiungere l’obiettivo. Il protagonista assoluto della serie è Julian McMahon che interpreta l’agente speciale Jesse Lacroix, caposquadra ed esperto nella realizzazione dei profili psicologici dei criminali in questione. Un poliziotto straordinario e anche un padre amorevole, che sta crescendo da solo la figlia dopo la morte della moglie.

«Avevo voglia di un qualcosa di diverso e di nuovo per la mia carriera» racconta McMahon che ricordiamo come la star di "Nip/Tuck". «Entrare in FBI è stata una bella occasione, anche per cambiare aria: infatti per girare la serie ho lasciato la California e mi sono trasferito a New York, dove mi trovo benissimo».

Accanto a lui troveremo anche tanti altri bravi attori, partendo da due agguerritissime donne: sono Roxy Sternberg, che veste i panni della tosta agente speciale Sheryl Barnes, e Keish Castle-Hughes, che è l’agente Hana Gibson, sarcastica esperta di informatica. Completano il cast Kellan Lutz (è l’agente Ken Crosby) e Nathaniel Arcade (l’agente Clinton Skye). La loro prima missione? Indagare su un misteriosissimo medico...