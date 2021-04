Fedez e Mara Maionchi conducono insieme “LOL: chi ride è fuori”

Il nuovo comedy show Amazon Original è disponibile dal 1° aprile su Prime Video Fedez, Mara Maionchi e i 10 comici concorrenti Credit: © Prime Video & Amazon Studios Giusy Cascio







Lui è appena diventato papà per la seconda volta e un sorriso gli illumina il volto. Lei ha una risata fragorosa che mette di buon umore. Fedez e Mara Maionchi conducono il nuovo comedy show Amazon Original “LOL: chi ride è fuori”, prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile dal 1° aprile su Prime Video. Noi di Sorrisi li abbiamo intervistati in esclusiva.

Nello spot di Prime vestite una divisa da piloti d’aereo. Si vola alto?

Fedez: «Sì, intanto perché è un format nuovo: al netto che funzioni o meno, è un passo avanti rispetto a programmi che hanno 20 anni. Inoltre per me è stata la prima volta da “host”, da conduttore. Non è semplice, per fortuna c’era Mara che mi ha aiutato».

Mara: «Ma non è vero... io sono solo una “vallettona”. Comunque concordo con Fedez: lo show è fresco, leggero e spiritoso. Bisogna lasciare spazio alle cose nuove. Dovranno fare fuori anche me, che sono vecchia come il cucco».

“LOL” sta, in questo caso, per l’inglese “last one laughing”, cioè: l’ultimo che ride. Rispecchia il meccanismo del gioco? Come funziona?

Fedez: «Dieci comici sono chiusi in una stanza per sei ore. L’obiettivo di ognuno è far ridere gli altri, senza, a sua volta, ridere alle battute e alle gag degli avversari».

Mara: «Noi facciamo da arbitri: al primo risolino, basta una smorfia appena accennata, alziamo il cartellino giallo. Alla seconda risata, scatta il cartellino rosso dell’espulsione».

Il premio per l’ultimo rimasto?

Fedez: «In palio ci sono 100 mila euro che vanno in beneficenza a un ente scelto dal comico vincitore».

Il format è internazionale. Per cosa ridono negli altri Paesi?

Fedez: «Ogni cultura ha la sua sensibilità. Nella versione giapponese un comico si è messo un tubo da giardinaggio nel sedere. In Messico si divertono con i rumori corporali...».

Mara: «Noi invece siamo più sobri. Io per esempio volevo esagerare con il look, ma poi ho detto: “Meglio di no”».

Del cast di comici, chi vi ha fatto più ridere dietro le quinte?

Fedez: «Matano ha fatto una cosa, poi tagliata nel montaggio... ancora rido».

Mara: «Elio, con le sue idee balzane, pure per un fatto estetico... fantastico».

Qualcuno ha riso a causa vostra?

Mara: «No, perché i comici non ci vedono: noi li spiamo da una “control room”, una stanza piena di bottoni».

A cosa servono quei pulsanti?

Mara: «A fare degli scherzi terribili a Fedez, specie quando è concentrato».

Fedez: «Scherzi a tradimento: a volte sono caduto addirittura dalla sedia».

Voi due siete proprio amici, si vede. Perché andate così d’accordo?

Fedez: «Perché ci siamo conosciuti nel contesto della giuria di “X Factor” dove non si recitava. Siamo sempre stati noi, al naturale. Di Mara mi piace che non si tira mai indietro, che si mette in gioco. Ora è una di casa, anche mia moglie Chiara (Ferragni, ndr) è pazza di lei. Mara è come una zia per mio figlio Leone e lo sarà anche per Vittoria (nata il 23 marzo, ndr)».

Mara: «A me di Fedez piace che è un ragazzo intelligente, figlio del suo tempo. Lo stimo molto: ha fatto un grande Sanremo con Francesca Michielin. La prima sera sembrava imbalsamato per l’emozione, poi si è lasciato andare. Bravi, sono stata sveglia fino alle 3 per guardarvi, mor*** vostri (ride)!».

Mara, lei che ha cresciuto due femmine pensa che Fedez diventerà geloso della piccola Vittoria?

Mara: «Gelosissimo, anche perché la bambina è bella, somiglia alla madre».

Fedez: «E meno male!».