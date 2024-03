Ficarra & Picone su Canale 5 con “Incastrati”, la seconda stagione

La seconda stagione debutta in tv in chiaro il 26 e il 28 marzo Giusy Cascio







Trent’anni insieme sono un “incastro” perfetto. Ed è sempre bello rivederli ridere e scherzare tra loro. Salvo Ficarra e Valentino Picone tornano su Canale 5 da protagonisti di “Incastrati”, la serie che in modo ironico e intelligente racconta la mafia siciliana. La prima stagione è andata in onda il 19 marzo, mentre la seconda in due serate, in prima tv in chiaro, il 26 e il 28 marzo.

E Ficarra & Picone... non lo sapevano!

Ficarra: «Capire quando vanno in onda i programmi in palinsesto è il quinto segreto di Fatima».

Picone: «Meno male che ci siete voi di Sorrisi a ricordarci che siamo in televisione, per saperne parlare».

“Incastrati” era già stata programmata in streaming. Perché è bello rivederla o vederla per la prima volta in chiaro adesso?

Ficarra: «Le minacce valgono ancora? Se non ve la andate a vedere, vi vengo a cercare a casa a uno a uno».

Picone: «Le serie io le riguardo perché la prima volta non le capisco. Soprattutto se sono dei gialli, come “Incastrati”. Nella seconda stagione, poi, si dovrebbero capire gli indizi seminati nella prima. Però, per come sono fatto, non è detto che li troverò».

La serie racconta Cosa nostra a modo vostro. Perché ha ancora senso oggi parlare di mafia?

Ficarra: «Gli americani fanno ancora film di cowboy dopo 170 anni e noi non possiamo parlare di una cosa che è ancora viva? Dobbiamo parlarne».

Picone: «Vero è, Salvo. Per non dire di tutte le volte che gli americani sono sbarcati in Normandia nei film e continuano a farlo, pensando che devono liberare l’Europa».

Comunque, senza fare troppi spoiler, un po’ siete stati preveggenti in questa serie tv, no?

Ficarra: «Sì, perché dopo che è uscita è stato arrestato il super latitante Matteo Messina Denaro. Una vittoria per lo Stato, come quella che abbiamo voluto tratteggiare nella serie».

Picone: «Nella seconda stagione, in più, abbiamo voluto fare una specie di “Sliding doors”. E cioè ci siamo chiesti: cosa sarebbe successo se il giudice Borsellino fosse stato ancora vivo? E abbiamo affidato una frase di un suo discorso al procuratore di “Incastrati”, interpretato da Leo Gullotta».

Quali sono i personaggi di “Incastrati” che vi sono rimasti nel cuore, da spettatori?

Ficarra: «Mi è piaciuto tantissimo il mafioso che balbetta quando mente: Tonino, detto “Cosa inutile”. Perché Tony Sperandeo l’ha reso irresistibile. Ma anche il boss Primo Sale, interpretato da Domenico Centamore».

Picone: «A me i personaggi femminili: Ester (Anna Favella) che sopporta Salvo e la sua fissazione per le serie tv, e Agata (Marianna Di Martino) perché sopporta me, che sono un mammone, e nel frattempo deve indagare nella vicenda in cui finiamo incastrati».

Nella vita vera, invece, quando vi siete sentiti “incastrati”?

Ficarra: «Quando mia madre voleva che ottenessi il posto fisso. A un certo punto, verso i 18-19 anni, stavo per vincere un concorso alla Guardia di Finanza. Mi sentivo incastrato, ma alla fine ho volutamente sbagliato la domanda aperta: “Cosa vorresti che non si sapesse di te?”. Ho risposto in modo che mi cacciassero: “Secondo voi, lo scrivo su un foglio così potete leggerlo tutti?”. Vita vera, altroché».

Picone: «Io resto incastrato tutte le volte che Salvo mi dà un appuntamento. Perché arriva sempre in ritardo».

Ma dai, che la vostra coppia comica è un incastro perfetto!

Ficarra: «Perché si basa sul ricatto: io so tutti i segreti di Picone. E poi ho finito gli insulti. Non parlo più male di lui alle sue spalle, le cose gliele dico in faccia, ormai».

Picone: «Sinceramente, è meglio così. In fondo noi siamo come gli “haters” dei social, però ci parliamo direttamente, senza nasconderci dietro la tastiera del computer».

Nella serie siete due tecnici dei televisori, ma sareste in grado di aggiustare un elettrodomestico a casa?

Ficarra: «No. So intagliare il legno, ma devo chiedere aiuto persino per cambiare una lampadina. Ma sempre meglio di Picone, che non sa neanche accendere la luce. Infatti quando siamo in hotel insieme io chiamo prima in reception, per avvisare: “Accendetegli la luce in camera, sennò va a sbattere”».

Picone: «Ma siccome lui arriva tardi, io ho già sbattuto il mignolo nello spigolo di un mobile. E comunque, il vero “fai da te” oggi è capire quale call center chiamare. Quando si blocca la caldaia, devi telefonare a Houston o a Singapore per farti mandare il tecnico giusto. Da me viene il portinaio del palazzo e mi fa: “Ho saputo che ha la caldaia rotta, me l’ha detto Houston”».

Festeggiate il compleanno in questa stagione: Ficarra il 27 maggio e Picone il 23 marzo.

Ficarra: «Un bel problema. Non so che regalo riciclargli, a Picone».

Picone: «Puoi riciclarmi l’sms di auguri dell’anno scorso, che dici?».

Ma la primavera per voi è la stagione degli amori o delle allergie?

Ficarra: «Io soffro di allergia, sì, ma non le do troppa importanza, così lei si scoccia subito e mi lascia in pace».

Picone: «Per noi la primavera è una stagione abbastanza creativa perché spesso ci ritroviamo su un set».

Ficarra: «L’8 aprile iniziamo le riprese di “L’abbaglio”, il nuovo film del regista Roberto Andò, con Toni Servillo».

Picone: «Sarà girato quasi interamente in Sicilia ed è ambientato nel periodo della spedizione dei Mille».

Quindi quale proverbio vi si addice di più: “Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello” o “Aprile dolce dormire”?

Ficarra: «Chiedo l’aiuto del pubblico».

Picone: «Ti aiuto io e dico: “Marzo pazzerello”. Perché ci vuole una dose di irrazionalità per stare altri 30 anni di carriera insieme con te».