“Filthy rich”, su Disney+ la serie con Kim Cattrall

Una famiglia allo sfascio per una corposa eredità, in streaming su Star dal 12 marzo Il cast di "Filthy rich" Credit: © Star Monica Agostini







Si puo' vedere su

Cosa può succedere in una ricca famiglia del Sud degli Stati Uniti, la cui fortuna economica viene da un canale televisivo religioso di enorme successo?

Tutto, verrebbe da dire, se si tratta della serie tv “Filthy Rich Ricchi e colpevoli”, in arrivo il 12 marzo su Disney+ nella nuova sezione “Star”. Soprattutto se il fondatore di questo impero, Eugene Monreaux (l’attore Gerald McRaney), muore improvvisamente in un incidente aereo, lasciando il patrimonio alla moglie Margaret, interpretata da una superba Kim Cattrall, la Samantha di “Sex & The City”.

Il trailer

A questo punto emerge l’inaspettato: Eugene aveva tre figli illegittimi, avuti da tre donne diverse, tutti però inclusi nel testamento. E ora sta a Margaret destreggiarsi e usare il suo fascino per ridurre i danni, gestendo le “novità” senza ledere gli interessi suoi e dei suoi eredi diretti.

Ma non solo: di puntata in puntata si scopre che le attività della famiglia erano più complesse e articolate di quanto fosse ufficialmente noto. E cosa sarà successo su quell’aereo fatale? In un’atmosfera gotica e ironica allo stesso tempo, ricchezza, potere e religione si intersecano a creare un mix esplosivo di eventi.