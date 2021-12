“Final Space”, una serie animata fantascientifica. Da vedere su Netflix

Il protagonista è Gary, un ragazzo con qualche valvola fuori posto che per una follia d’amore si finge astronauta Alessandro Alicandri







Attenzione: “Final Space” non ha niente a che vedere con “Futurama”... o quasi. È vero: la serie animata in tre stagioni su Netflix è fantascientifica, ha una chiave di lettura satirica ma è tutta un’altra storia. Il protagonista è Gary, un ragazzo con qualche valvola fuori posto che per una follia d’amore si finge astronauta, combina un disastro e si ritrova chiuso in una navicella spaziale carceraria per cinque anni. Per non farlo impazzire gli è stata fornita la compagnia di un robot, il geniale KVN.

Una serie di rocamboleschi eventi gli fa fare conoscenza con Mooncake, uno degli alieni più dolci che abbiate mai visto in tv. Peccato che la sua natura lo porti a distruggere tutto ciò che colpisce, perfino interi pianeti, rendendolo una mina vagante ma anche uno strumento di potere ricercato in tutta la galassia. Il senso di solitudine prima e il valore dell’amicizia poi rendono questo divertente viaggio nello spazio un pretesto per riflettere, anche con commozione, su ciò che nella vita è davvero importante.