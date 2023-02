“Fleishman a pezzi”: una ex moglie, due figli e una nuova vita

Jesse Eisenberg e Claire Danes sono i protagonista della “romantica” miniserie di Disney+ "Fleishman a pezzi" Credit: © Disney+ Monica Agostini







La fine di un matrimonio può essere un nuovo inizio? Di questo parla la miniserie “Fleishman a pezzi”, disponibile su Disney+ dal 22 febbraio con tutti gli otto episodi.

Protagonista è Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), che dopo il divorzio dalla moglie Rachel (Claire Danes) decide di rimettersi in gioco in campo sentimentale. Ma il tempo è cambiato, rispetto alla sua adolescenza ora ci sono dei nuovi strumenti “facilitatori” di relazioni: le app di incontri. Toby ha un grande e inaspettato successo tra il pubblico femminile e contemporaneamente deve gestire amici ritrovati e due figli di 11 e 9 anni, Hannah e Solly.

Tutto scorre in modo più o meno normale (nervosismi compresi) fino a quando Rachel scompare improvvisamente... «Per aumentare il nostro lato combattivo, per creare delle tensioni tra di noi, gli autori hanno voluto che giocassimo a dodgeball (una specie di palla avvelenata, ndr)» spiega Claire Danes. Continua Eisenberg: «Per lo stesso motivo ci hanno consigliato di scrivere un diario segreto come se fossimo il nostro personaggio, per creare delle sovrapposizioni tra finzione e realtà. In questo modo abbiamo codificato cosa l’una amasse e odiasse dell’altro, è stato utile per capire perché fosse finita la relazione tra i due protagonisti». La serie è l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Taffy Brodesser-Akner, che è anche produttore esecutivo.