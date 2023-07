“Fondazione 2”: continuano le lotte nell’Impero galattico

Su Apple Tv+ la seconda stagione della serie tratta dai libri di Asimov "Fondazione" Credit: © Apple Tv+ Redazione Sorrisi







Arriva la seconda stagione basata sulla omonima serie di romanzi di Isaac Asimov: “Fondazione 2” è disponibile su Apple Tv+ dal 14 luglio con il primo episodio, seguito dagli altri ogni venerdì fino al 15 settembre. Un secolo dopo rispetto al finale della stagione precedente continuano le tensioni all’interno dell’Impero galattico: ora una colonia di Mentalici minaccia di prendere il potere sulla “psicostoria”, un mix di statistica e matematica con la quale si prevede il futuro.

La trama

La tensione sale in tutta la galassia e, mentre i Cleon si dissolvono, una regina vendicativa trama dall’interno per smantellare l’Impero. Nel frattempo Hari, Gaal e Salvor si imbattono in una colonia di Mentalici dalle potenti abilità psichiche che minacciano il tessuto stesso della psicostoria. La Fondazione entra in una fase di fervore religioso, diffondendo gli insegnamenti della Chiesa di Seldon fino all’Outer Reach e provocando la Seconda Crisi: una guerra su vasta scala contro l’Impero. Nel mezzo di questi monumentali eventi, le storie dei quattro personaggi centrali si intrecciano, mentre provano ad affrontare crisi terribili, alleanze che cambiano e relazioni complesse che determineranno le sorti dell’umanità.

Il cast

Jared Harris

Lee Pace

Lou Llobell

Leah Harvey

Laura Birn

Terrence Mann

Cassian Bilton

Il trailer