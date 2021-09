“Fondazione”: trama, cast e trailer

Su Apple Tv+ la serie tratta dal "Ciclo della fondazioni", capolavoro della fantascienza di Isaac Asimov Jared Harris in "Foundation" Credit: © Apple Tv+ Redazione Sorrisi







Tra i capolavori immortali della fantascienza c’è il “Ciclo delle Fondazioni” che Isaac Asimov pubblicò a partire dagli Anni 50: un’epopea lunga centinaia di anni, ambientata in un lontano futuro in cui l’umanità è guidata da un impero destinato a cadere. Apple ha raccolto la sfida di trasformare la saga in una serie ricca e ambiziosa, “Fondazione”, girata tra l’Irlanda, l’Islanda, Malta e le isole Canarie. Si parte per lo spazio il 24 settembre.

La trama

Basato sui celebri romanzi di Isaac Asimov, “Foundation” racconta il grandioso viaggio di un gruppo di esiliati con lo scopo di salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico.

Il cast

Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch

