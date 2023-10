“Fondazione”: tutto epico, distopico, magnifico. Da vedere su Apple Tv+

Ci si appassiona immediatamente, fin dal primo dei 20 episodi Fondazione Giusy Cascio







Se avete voglia di una serie di fantascienza, catapultatevi senza indugi su “Fondazione” (titolo originale “Foundation”): due stagioni su Apple Tv+ tratte dal “Ciclo delle Fondazioni”, una saga di romanzi scritti da Isaac Asimov (il “papà” del genere) a partire dal 1951. Ci si appassiona immediatamente, fin dal primo dei 20 episodi.

La storia, in breve: un impero galattico è governato dai Cleon (i cloni), ovvero Fratello Alba, Fratello Giorno e Fratello Tramonto, venerati come una divinità una e trina, ma che a volte per un difetto genetico hanno deliri da megalomani. Il loro regno sta per collassare, secondo il professor Hari Seldon (Jared Harris), l’inventore della nuova scienza chiamata “Psicostoria” che, con precisione matematica, prevede gli eventi futuri. Urge dunque un piano di pace per salvare popoli e pianeti, e si pensa a una colonia (la Fondazione del titolo) ai confini della galassia, dove fermare il declino e ristabilire l’ordine delle cose. Tutto epico, distopico, magnifico.