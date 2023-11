“For all mankind”, gli umani alla conquista di Marte nella quarta stagione

Quarta stagione per la serie fantascientifica di Apple Tv+ che immagina una storia alternativa in cui siamo già partiti per lo spazio "For all mankind" Credit: © Apple Tv+ Redazione Sorrisi







Arriva in streaming su Apple Tv+, a partire dal 10 novembre, la quarta stagione di “For all mankind”. Dieci episodi che saranno resi disponibili settimanalmente, ogni venerdì, fino al 12 gennaio 2024. La serie sci-fi racconta una distopia in cui la corsa allo spazio non si è mai fermata e i primi a sbarcare sulla luna sono stati i Russi. Ambientate otto anni dopo la terza stagione, le nuove puntate ci portano nel 2003, alla ricerca di asteroidi che potrebbero cambiare il futuro della Terra e di Marte.

La trama

Ci troviamo nel nuovo millennio, nel 2003, Happy Valley ha rafforzato rapidamente la sua presenza su Marte, trasformando vecchi nemici in alleati. Il focus del programma spaziale è ora la cattura di asteroidi e l'estrazione di minerali che potrebbero segnare il futuro di entrambi i pianeti. Le tensioni latenti tra gli abitanti della stazione spaziale minacciano però di disfare tutto ciò per cui hanno lavorato.

Il trailer

