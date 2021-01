“For life”, su Rai4 la serie prodotta da 50 Cent

08 Gennaio 2021 | 9:30 di Antonio de Felice

Aaron Wallace (Nicholas Pinnock), ex direttore di un night club, viene condannato all’ergastolo per traffico di droga, sostanza che in realtà apparteneva a uno dei suoi più cari amici. È da qui che prende spunto "For life", il legal drama creato dal premiatissimo sceneggiatore di "Senza traccia" Hank Steinberg e in prima visione assoluta e in prima serata da giovedì 14 gennaio per 13 puntate su Rai4.



Per reagire alla dura vita del carcere, ma soprattutto per dimostrare la sua innocenza, Wallace decide di studiare Giurisprudenza e diventa avvocato. Lungo il difficile percorso che gli ha permesso di raggiungere questo brillante traguardo, ha anche l’opportunità di analizzare i casi dei suoi compagni di prigione e di aiutarli nella loro difesa in tribunale. La vita va avanti, e fuori dal carcere la moglie Marie (Joy Bryant), pur comprendendo la situazione del marito, tenta di rifarsi una vita e inizia una relazione con Darius Johnson (Brandon J. Dirden), il migliore amico di Aaron. L’unica convinta dell’innocenza di Wallace è sua figlia Jasmine (Tyla Harris), che sogna di poterlo riabbracciare presto fuori dal carcere. Una curiosità. Tra la ventina di detenuti difesi da Aaron c’è anche Cassius Dawkins, interpretato dall’attore e rapper Curtis Jackson, più noto al pubblico come 50 Cent, che è anche fra i produttori di "For life".



La serie si ispira alla vicenda realmente accaduta di Isaac Wright jr, ritenuto a capo di una rete di narcotrafficanti del New Jersey e ingiustamente arrestato nel 1989. For life affronta quel mondo di individui pronti a un percorso di redenzione tra ostacoli giudiziari, di fede e di razza. Wright jr, che ha dato la sua consulenza per la realizzazione della serie, è riuscito a farsi scagionare. Capiterà anche a Wallace?