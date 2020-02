“Formula 1: Drive to Survive”, il trailer della seconda stagione

17 Febbraio 2020 | 10:07 di Redazione Sorrisi

Tutti gli appassionati di formula 1 attendono con ansia il 15 marzo, giorno del primo Gran Premio del 2020, a Melbourne, in Australia. Abbiamo appena scoperto le nuove macchine, non le abbiamo ancora viste in pista (i test invernali inizeranno il 19 febbraio a Barcelona), i tre mesi di pausa invernale ogni anno sono i più lunghi.



Per fortuna possiamo mitigare l'attesa con la spettacolare serie di Netflix "Formula 1: Drive to Survive" che torna con la seconda stagione composta da dieci nuovi episodi, disponibili da venerdì 28 febbraio.

L'anno scorso, la prima stagione aveva stupito un po' tutti, con una narrazione adeguata e delle immagini spettacolari. Quest'anno, per raccontare la stagione 2019, sono stati coinvolti tutti i 10 team, quindi anche Ferrari e Mercedes. Senza dubbio scopriremo tanti retroscena del paddock, le storie finora segrete dei box e i pensieri dei piloti che sono scesi in pista.



I produttori esecutivi della serie sono il Premio Oscar James Gay Rees e Paul Martin per Box to Box Films.