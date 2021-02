“Formula 1: Drive to survive”, in arrivo la terza stagione

19 Febbraio 2021 | 14:58 di Redazione Sorrisi

"Formula 1: Drive to Survive", la serie originale Netflix che racconta lo sport più veloce al mondo, torna su Netflix con la terza stagione composta da dieci nuovi episodi, disponibili dal 19 Marzo.

Nella stagione più drammatica fino ad oggi, i fan daranno ancora una volta uno sguardo dietro le quinte per assistere in prima persona alla lotta per la vittoria dei piloti e delle loro squadre, durante un’annata senza precedenti.

La stagione 2020 è stata interrotta ancora prima di partire in Australia a causa della pandemia COVID-19, per poi riprendere in Austria, a giugno. Intense battaglie, feroci rivalità, podi inaspettati e l'incredibile settimo titolo mondiale di Lewis Hamilton hanno reso questa stagione la più ricca d’azione fino ad ora.

Il trailer completo verrà svelato nelle prossime settimane, oggi sono però disponibili le prime immagini e un teaser della terza stagione.

I produttori esecutivi della serie sono il premio Oscar James Gay Rees e Paul Martin per Box to Box Films.