“Formula 1: Drive to Survive”, la quinta stagione racconta il Mondiale 2022

La quinta stagione di "Drive to Survive", disponibile dal 24 febbraio su Netflix, arriva pochi giorni prima dell'inizio della stagione 2023 di Formula 1 e proprio nel mezzo dei tre giorni di test in Bahrain che vedono l'esordio delle nuove monoposto, in vista del primo Gran Premio che si tiene sullo stesso circuito nel weekend del 5 marzo.

Fin dalla prima stagione, la serie ha contribuito non poco alla rinascita della Formula 1 in termini di popolarità e spettacolo, portando milioni di nuovi appassionati in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti (proprio per questo dal 2023 i Gran Premi negi USA sono tre: Miami, Las Vegas e Austin).

I 20 piloti, i team manager e tutto il paddock sono diventati delle vere e proprie star e la stagione 2022 (quella raccontata in questa quinta stagione) ha visto l'esordio di monoposto completamente nuove che hanno dato vita a un campionato spettacolare, soprattutto nella prima metà della stagione. La rinascita della Ferrari, i problemi della Mercedes e l'esordio non senza difficoltà della Red Bull hanno fatto sperare i tifosi italiani almeno fino all'estate quando i problemi di affidabilità del Cavallino e la contemporanea evoluzione del team austriaco hanno chiuso i giochi.

Ma, nonostante questo, abbiamo assistito a gare entusiasmanti e sempre avvincenti, accompagnate dalle solite schermaglie tra team e da elementi di disturbo come l'infrazione del budget cap da parte della Red Bull. Il campionato si è concluso con la vittoria di Max Verstappen, al secondo Mondiale consecutivo, ma le ultime gare della stagione hanno visto una Ferrari in ripresa e una Mercedes che sembra aver risolto i grossi problemi del progetto.

Quale occasione migliore, quindi, di rivivere tutta la stagione 2022 con il consueto stile e taglio di Netflix?

