“Frammenti di lei”: su Netflix la serie thriller con Toni Collette

È disponibile in streaming la serie che ha come protagonista una donna dal passato misterioso, che riaffiora mettendo in pericolo la vita di sua figlia







“Frammenti di lei”, la nuova serie thriller Netflix disponibile in streaming dal 4 marzo, è tratta dall’omonimo romanzo di Karin Slaughter, e racconta la storia di una donna dal passato misterioso che, dopo anni in cui è riuscita a nascondersi, è costretta a uscire allo scoperto in seguito a un evento che l'ha vista coinvolta insieme alla figlia.

La trama

Georgia. Laura Oliver (Toni Collette) lavora in un centro per la riabilitazione dei reduci di guerra. Da poco sua figlia Andy (Bella Heathcote) si è trasferita a vivere con lei da New York, ancora indecisa su cosa fare della sua vita. Mentre si schiarisce le idee, presta servizio al centralino come agente di polizia. Il giorno del suo trentesimo compleanno, Andy sta pranzando con la madre quando, all’interno del ristorante in cui si trovano, un uomo armato spara a due donne e inizia a colpire altri tra i presenti. Andy, che è ancora in divisa, viene presa di mira dal folle, che la sta per aggredire quando Laura interviene uccidendolo. Il fatto, ripreso, diventa virale e la storia di Laura finisce su tutti i tg. Com’è riuscita una donna comune a difendersi in quel modo? Mentre il pubblico si nutre di quella storia, nella vita di Laura e Andy iniziano a fare incursione persone ed eventi che porteranno allo svelamento di chi sia realmente la donna e cosa ha tenuto per anni nascosto alla figlia.

Il trailer

La ricostruzione dei fatti trova svelamento di puntata in puntata attraverso una serie di flashback dei suoi protagonisti, che sopraggiungono come ricordi veri e propri o lampi improvvisi. La dinamica madre e figlia, che nei primi episodi non si percepisce moltissimo, ha uno sviluppo più articolato con il procedere della narrazione, sebbene anche nei momenti clou non risulti profonda quanto basta per far percepire il dramma.

Il cast

Nel cast, insieme e a Toni Collette e Bella Heathcote (“Dark Shadows”), ci sono Omari Hardwick, David Wenham, Gil Birmingham, Jessica Barden e molti altri. La regia è di Minkie Spiro (già dietro alla macchina da presa per alcuni episodi di serie di successo come “Fosse/Verdon”, “Il complotto contro l’America”, “Downton Abbey”).