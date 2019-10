“Friends”, i protagonisti ieri e oggi

11 Ottobre 2019 | 9:45 di Francesco Chignola

e di Matteo Valsecchi



Sono passati poco più di 25 anni da quel 22 settembre del 1994 quando negli Stati Uniti andò in onda la prima puntata di “Friends” (in Italia arrivò tre anni dopo). Sembrava una sitcom come tante di moda in quel periodo, ma aveva qualcosa in più. Tanto da diventare una delle serie più amate di sempre.

Una storia durata dieci anni, fino al 2004, con 236 episodi che hanno raccontato le vite, gli amori, i sogni, le sfortune e i successi di sei amici di New York: i ragazzi Ross, Chandler e Joey, e le ragazze Rachel, Monica e Phoebe. E proprio in questi giorni ci sono schiere di fan che a gran voce chiedono la loro reunion, con tanto di finti trailer pubblicati su Youtube che annunciano una nuova, potenziale stagione. Ma per ora tutto è destinato a rimanere fantasia.

Per descrivere quello che ha rappresentato “Friends” ci sono le decine di premi vinti, gli ascolti altissimi, le numerose repliche che si sono succedute negli anni. Senza dimenticare come le più grandi star del cinema e della tv facessero a gara pur di farsi ospitare. Qualche esempio? George Clooney e Noah Wyle, che ai tempi recitavano in “E.R.”, apparvero in un episodio interpretando due medici che non avevano nulla a che fare con la celebre serie ospedaliera. Partecipò anche Brad Pitt, quando già era marito di Jennifer Aniston da un anno. E non dimentichiamoci nemmeno diTom Selleck che aveva interpretato Richard, il maturo fidanzato di Monica. Abbiamo nostalgia di loro, sì, e per questo motivo grazie a Sorrisi potete rivedervi “Friends” dall’inizio alla fine.



Tutta la serie in 39 dvd

Dal 27 settembre e ogni venerdì successivo, con Sorrisi arrivano i 39 dvd della serie tv ”Friends”. La prima uscita con il 1° dvd + il cofanetto da collezione e la seconda uscita con il 2° dvd sono già in edicola rispettivamente al prezzo speciale di € 2,99 e € 4,99 (rivista esclusa).

Venerdì 11 ottobre uscirà il 3°dvd al prezzo di € 7,99 (rivista esclusa).