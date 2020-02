“Friends”: la prima immagine della reunion

22 Febbraio 2020 | 17:14 di Lorenzo Di Palma

“Sta succedendo”. Con queste parole e un’immagine che li vede sul set dei nuovi episodi, Jennifer Aniston e gli altri componenti del cast come Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry e David Schwimmer - mentre Matt LeBlanc ha scelto un'immagine degli anni Settanta - hanno annunciato la reunion ufficiale di Friends, una delle sitcom più amate di sempre, che debuttò negli Stati Uniti (in Italia arrivò tre anni dopo) quasi 26 anni fa: il 22 settembre del 1994. La serie che raccontava le vite di sei amici di New York, durò con grande successo per ben dieci anni, fino al 2004, con 236 episodi. E ora Ross, Chandler e Joey, e le ragazze Rachel, Monica e Phoebe sono tornati…