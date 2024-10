“From 3”, qui non ci si può fidare proprio di nessuno…

La terza attesa stagione della saga horror arriva ora su Paramount+ Monica Agostini







Si puo' vedere su

Per la terza stagione della serie horror “From” (in arrivo su Paramount+ dal 4 ottobre) ritorniamo in Nuova Scozia, sul versante atlantico del Canada. Qui, in una natura selvaggia molto suggestiva, si ambientano i fatti: Harold Perrineau è Boyd Stevens, che, con il ruolo di sceriffo ed ex comandante nelle operazioni di guerra, cerca di ristabilire una vaga serenità nel paese in cui vive. A complicare le cose c’è una regola: i cittadini non possono uscire dai confini di questo comune e, per di più, vengono assediati da mostri di ogni genere e da comportamenti a dir poco bizzarri. L’ansia sale di episodio in episodio.