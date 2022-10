“From scratch”: il vero amore può superare ogni avversità

Su Netflix la storia struggente di una coppia decisa a lottare contro tutte le difficoltà Eugenio Mastrandrea Zoe Saldana in "From scratch" Credit: © Netflix Paolo Fiorelli







Amy e Lino sembrano avere tutto contro. A cominciare dalla distanza: lui è un cuoco siciliano, lei una studentessa americana che dovrebbe fermarsi nel nostro Paese solo pochi mesi.

Però si innamorano e pur di formare una famiglia non si fanno spaventare dalle differenze culturali. Ma proprio quando sembrano avviati a una meritata felicità, arriva un colpo che potrebbe rovinare tutto: la malattia improvvisa di Lino. Ed è proprio allora che le due famiglie, separate da un oceano, troveranno il modo di collaborare per dimostrare come l’amore possa vincere ogni avversità... La miniserie “From scratch - La forza di un amore” vede l’incontro tra un talento in ascesa del nostro cinema (Eugenio Mastrandrea si è già fatto notare in “ACAB” e “La fuggitiva”) e Zoe Saldana (la protagonista di “Avatar”) in una storia toccante.