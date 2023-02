“From”, tensione horror. Da vedere su Paramount+

Nella notte in un villaggio isolato dal resto del mondo, il Male si manifesta attraverso fantasmi e mostri ferocissimi Giusy Cascio







Una tipica famigliola americana (i Matthews: madre, padre, figlia femmina adolescente e figlio maschio più piccolo) se ne va in gita in camper nell’entroterra degli Stati Uniti quando a un certo punto la strada è interrotta da un albero caduto. Da lì, cambio di percorso. E l’allegra comitiva si ritrova “bloccata” in una cittadina di provincia. No, non per un guasto al motore, ma perché proprio non si può uscire dal reticolo di vie e case che si ripropongono, sempre le stesse, sempre uguali, per motivi misteriosi e… minacciosi.

Inizia così “From”, prima stagione su Paramount+ e una seconda in arrivo. La serie è perfetta per chi ama la tensione da horror: nella notte, infatti, sul villaggio isolato dal resto del mondo, il Male si manifesta attraverso fantasmi e mostri ferocissimi. Naturalmente, un eroe buono proverà a combattere tali creature oscure frutto delle paure umane più recondite: l’auto-proclamatosi sceriffo Boyd Stevens, interpretato da Harold Perrineau, il Michael di “Lost”.