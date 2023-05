“Fubar”: così Schwarzenegger ritorna in azione

L’attore è il protagonista della sua prima serie, un thriller di Netflix Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

Ecosì anche Arnold Schwarzenegger, come già fatto dal suo amico-rivale di sempre Sylvester Stallone, ha deciso di lasciarsi sedurre dal mondo dello streaming diventando protagonista assoluto, per la prima volta nella sua carriera, di una serie tv. Si chiama “Fubar” e la vedremo su Netflix dal 25 maggio per un totale di otto episodi. Intanto partiamo spiegando il titolo: si tratta di un acronimo della frase “Fucked up beyond all repair” (ossia “Fregato senza possibilità di recupero”).

“Fubar” è una spy story, in cui Arnold torna a far sfoggio delle sue doti di uomo d’azione, ma allo stesso tempo ammicca alla commedia con alcune battute fulminanti. La storia: Luke (Arnold Schwarzenegger) è un agente segreto della Cia che, raggiunti i 65 anni, è pronto alla pensione tra feste e pacche sulle spalle dai suoi (ormai ex) colleghi. Ma è a questo punto che Barry (Milan Carter), un suo superiore, lo chiama per quella che dovrebbe essere l’ultima missione. Quale? Andare a recuperare in un Paese straniero un altro agente segreto, nome in codice “Panda”, e un’arma di distruzione di massa. Ma giunto sul posto Luke trova la figlia Emma (Monica Barbaro): già, anche lei lavora per la Cia e Luke non lo sapeva!

A questo punto padre e figlia devono trovare insieme un modo per completare la missione...