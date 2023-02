“Fubar” è la prima serie tv con Arnold Schwarzenegger

La star di "Terminator" è protagonista di una serie action-comedy in arrivo su Netflix Cecilia Uzzo







È "Fubar" la prima serie tv da protagonista di Arnold Schwarzenegger. L’ex Terminator è la star della nuova action comedy targata Netflix che debutterà il prossimo 25 maggio.

La serie in otto episodi creata da Nick Santora (“Prison Break”) segue la storia di un padre che scopre come la relazione con sua figlia sia interamente basata su bugie, dal momento che entrambi sono agenti operativi della CIA (all’insaputa l’una dell’altro).

Il primo teaser di "Fubar" anticipa il registro ironico della serie, d’azione ma anche capace di (far) ridere sul tema del rapporto padre-figlia. Nel video, si vede Schwarzenegger che sogghigna soddisfatto: «I’m back, baby» («Sono tornato, baby»).

Il teaser

La trama

Un agente della CIA in procinto di andare in pensione scopre un segreto di famiglia ed è costretto a tornare sul campo per un ultimo lavoro. La serie affronta dinamiche familiari universali in uno scenario globale di spie, azione e umorismo.

Il cast

Arnold Schwarzenegger è affiancato da Monica Barbaro (“Top Gun: Maverick”) nei panni di sua figlia. Nel cast ci sono anche Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris e Fabiana Udenio.