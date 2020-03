“Game of thrones”: su Sky e Now Tv tornano in onda tutte le stagioni (anche on demand)

“Game of thrones”: su Sky e Now Tv tornano in onda tutte le stagioni (anche on demand)

23 Marzo 2020 | 11:40 di Giulia Ausani

Una buona notizia per i fan di "Game of Thrones": a grande richiesta, su Sky tornano tutte le otto stagioni della serie fantasy HBO tratta dalla saga letteraria di George R. R. Martin. Oltre a essere disponibile su Sky On Demand e NOW TV, dal 26 marzo al 2 Sky Atlantic ogni giorno trasmetterà una stagione della serie.

Per l'occasione, Sky Atlantic si trasformerà in Sky Atlantic - Il trono di spade, pop-up channel che ogni giorno dedicherà la sua programmazione a una diversa stagione dello show vincitore di 59 premi Emmy. Settantatre episodi di scontri per il potere, battaglie da grande schermo, draghi, morti viventi e sconvolgenti colpi di scena.