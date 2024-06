“Gangs of Galicia”, pronta a rischiare la vita per scoprire la verità

Su Netflix un’avvocata abbandona la sua normalità per indagare sulla morte del padre Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Vendetta, crimine e sentimenti sono gli ingredienti principali di “Gangs of Galicia”, nuova miniserie Netflix proveniente dalla Spagna, disponibile in streaming dal 21 giugno.

Ana (Clara Lago) è un’avvocata di successo. La sua vita viene stravolta all’improvviso dall’omicidio del padre, che fa emergere contatti con la malavita galiziana di cui nessuno sapeva nulla. Decisa a scoprire la verità sulla sua morte, molla tutto per trasferirsi nella cittadina di Cambados e indagare sul cartello della droga.

Lì fa la conoscenza di Daniel (Tamar Novas), figlio di un importante trafficante impegnato a gestire il clan ora che suo padre è in prigione.

Il piano di Ana è semplice: scoprire di più sul suo conto per mettere in atto una spietata vendetta, incastrando i responsabili dell’omicidio del padre. Solo che il legame con Daniel rischia presto di diventare più profondo del previsto, e i due potrebbero ritrovarsi a lavorare insieme per lo stesso obiettivo... Una curiosità: la serie è ispirata a fatti reali.