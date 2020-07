“Gangs Of London”: arriva su Sky la “Gomorra” inglese

Debutta su Sky Atlantic e NOW TV il 6 luglio, la serie tv che racconta il lato criminale di Londra ed è stata un successo nel Regno Unito

06 Luglio 2020 | 12:37 di Valentina Barzaghi

“Gangs of London” è la nuova epopea criminale firmata Sky Original, che questa volta ha messo Londra al centro di un racconto malavitoso. Debutta il 6 luglio su Sky Atlantic alle 21.15 e NOW TV. È firmata da Gareth Evans (saga di “The Raid”), tra i nomi più caldi dell’action inglese, e dal suo partner creativo Matt Flannery.

Sono 9 gli episodi che la compongono e che delineano una storia nera ricca di azione e suspense, con echi cinematografici che vanno da saghe classiche come “Il Padrino” a film con linguaggi più spinti come quelli di Tarantino e i B-Movie, conditi da una moderna inclinazione criminale alla “Gomorra”.

La trama

La storia è quella di Finn Wallace (Colm Meaney), che da più di vent’anni è il patriarca della famiglia criminale più potente di Londra. La sua forza si basa su una fragile alleanza con diverse bande criminali nel mondo, che contrabbandano di tutto. Wallace e la sua organizzazione gestiscono ogni anno miliardi di sterline. Quando Finn muore assassinato, nessuno tra i suoi cari sa chi potrebbe essere stato e come fare a tutelarsi dalla seguente ondata di odio e violenza tra le gang rivali della città, disposte a tutto per prendere il potere. Sarà Sean Wallace (Joe Cole), figlio di Finn, a subentrare alla guida della famiglia e dell’organizzazione criminale, pronto a vendicare il padre e a mettere a soqquadro le rivalità tra le gang.

Il cast

Nel cast, oltre a Colm Meaney (“Star Trek: Deep Space Nine”) nei panni di Finn Wallace e Joe Cole (“Peaky Blinders”) in quelli di suo figlio Sean, ci sono Michelle Fairley (“Il trono di spade”) nel ruolo della moglie di Finn e roccia della famiglia, Brian Vernel (“Star Wars: Il risveglio della forza”) in quello del figlio maggiore Billy e Valene Kane (“Thirteen”), che interpreta la figlia minore dei Wallace, Jacqueline Robinson. Oltre a loro, troviamo anche: Sope Dirisu (“Black Mirror”), Lucian Msamati (“His Dark Materials - Queste oscure materie”, “Il trono di spade”), Paapa Essiedu, Pippa Bennett-Warner (“MotherFatherSon”) e molti altri.

“Gangs of London” è un racconto corale brutale, che poggia una trama crime tutto sommato lineare, su un’esplosione di effetti speciali e azioni che rendono la serie originale e la differenziano dagli altri prodotti televisivi a tema usciti in questi anni. È un dramma, ma chi apprezza un certo tipo di messa in scena, avrà anche modo di godere di ottimo intrattenimento.