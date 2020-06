“Gangs of London”: il trailer della nuova serie Sky

14 Giugno 2020 | 12:07 di Lorenzo Di Palma

Tra Gomorra e di Tarantino e con protagonista una famiglia che richiama quella de Il Padrino, ha debuttato in Gran Bretagna con ottimi ascolti Gangs of London la nuova serie Sky Original: un’epopea criminale inglese firmata da Gareth Evans e da Matt Flannery, che arriverà su Sky Atlantic e Now Tv dal prossimo 6 luglio. Una serie cruda, nerissima, adrenalinica divisa in 9 episodi con Joe Cole (Peaky Blinders) e Michelle Fairley (Il Trono di Spade) a guidare il talentuosissimo e multienico cast, che racconta la storia dei Wallace, famiglia criminale vecchio stampo che controlla i traffici e assicura la pax fra le gang di Londra.

Da più di 20 anni Finn Wallace (Colm Meaney), il patriarca, è infatti il criminale più potente della città. Basa il proprio potere su una fragile alleanza di bande criminali da ogni angolo del mondo che contrabbandano ogni cosa. Miliardi di sterline circolano ogni anno nella sua organizzazione. Ora è morto, e nessuno sa chi ne ha commissionato l’omicidio. Con temibili nemici a ogni angolo e tutte le gang della città pronte a tutto per prendere il potere, sarà Sean Wallace (Joe Cole), aiutato dalla famiglia Dumani, a subentrare alla guida dell’organizzazione criminale. Per vendicare il padre sarà pronto a mettere a repentaglio la difficile alleanza fra le gang della capitale britannica. Questo è il primo trailer italiano: