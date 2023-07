“Gen V”, il trailer dello spin-off di “The Boys”

Il video promozionale che lancia la nuova serie sui peggiori supereroi di sempre, alle prese con un college molto speciale Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

«Benvenuti alla Godolkin University!» recita il trailer di "Gen V", atteso spin-off di "The Boys", che debutta su Prime Video venerdì 29 novembre con i primi tre episodi, seguiti da nuovi ogni settimana fino all’epico finale di stagione di venerdì 3 novembre. La serie di Michele Fazekas e Tara Butters è particolarmente attesa: mentre per la quarta stagione della serie madre bisogna aspettare il 2024, lo spin-off ci porta nell'unico college d’America per giovani supereroi (controllato dalla Vought International). Inutile dire che non sono da meno dei loro colleghi senior, quanto a combinare guai e a essere violenti e scorretti.

La trama

La serie racconta la formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell’impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l’ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell’università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Il trailer

Il cast

Il cast della serie include Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. Ci sono anche Clancy Brown e Jason Ritter nel ruolo di guest star, oltre alla partecipazione straordinaria di Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne negli stessi ruoli che interpretano in “The Boys”, cioè rispettivamente A-Train, Ashley e Adam Bourke.